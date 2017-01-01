الحكومة التركية ترفع درجة التأهب الأمني بعد الهجوم على ملهى ليلي ﻿

أعلنت السلطات التركية حالة التأهب الأمني عقب الهجوم الذي استهدف ملهى ليليا في مدينة إسطنبول في الساعة الأولى من العام الجديد، والذي أسفر عن مقتل 39 شخصا بينهم 16 أجنبيا، وإصابة نحو 70 بعضهم حالته

شوف تيفي



أعلنت السلطات التركية حالة التأهب الأمني عقب الهجوم الذي استهدف ملهى ليليا في مدينة إسطنبول في الساعة الأولى من العام الجديد، والذي أسفر عن مقتل 39 شخصا بينهم 16 أجنبيا، وإصابة نحو 70 بعضهم حالته خطيرة.

وتواصل الأجهزة الأمنية التركية تكثيف جهودها للبحث عن منفذ الهجوم، وكشف رئيس الوزراء التركي بن علي "يلدرم" عن احتمالات وتوقعات بشأن هوية المنفذ، وقال إن قوى الأمن وأجهزة الشرطة والاستخبارات تنسق فيما بينها للتعرف على المهاجم.

ونفى "يلدرم" حسب "قناة الجزيرة" الأنباء التي تحدثت عن تنكر منفذ الهجوم بزي بابا نويل، وقال إن المهاجم دخل المكان وأطلق النار بشكل عشوائي ومباشر و"استفاد من الفوضى للهرب" تاركا سلاحه في مكان الحادث.

وأضاف "نحن نقوم بالتحقيقات اللازمة من أجل التعرف عليه، وسوف نصل إلى هويته عما قريب"، كما عقدت الحكومة التركية اجتماعا أمنيا لبحث تداعيات الهجوم.