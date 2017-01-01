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خطير..تفكيك شبكة تنقل الفتيات من المغرب إلى إسبانيا وترغمهن على ممارسة الدعارة..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 22:59 خطير..تفكيك شبكة تنقل الفتيات من المغرب إلى إسبانيا وترغمهن على ممارسة الدعارة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
خطير..تفكيك شبكة تنقل الفتيات من المغرب إلى إسبانيا وترغمهن على ممارسة الدعارة..وهذه هي التفاصيل
تمكنت الشرطة الإسبانية خلال الأسبوع الجاري من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية خطيرة مكونة من ثلاثة أشخاص متخصصة في الاتجار بالبشر، والتي تعمل على تهريب العديد من الفتيات اللائي ينتمين لدول إفريقيا جنوب

"شوف تيفي"

تمكنت الشرطة الإسبانية خلال الأسبوع الجاري من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية خطيرة مكونة من ثلاثة أشخاص متخصصة في الاتجار بالبشر، والتي تعمل على تهريب العديد من الفتيات اللائي ينتمين لدول إفريقيا جنوب الصحراء من المغرب مرورا بدولة ليبيا وصولا إلى إسبانيا، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسبانية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الشرطة الإسبانية، تمكنت خلال تفكيكها لهذه الشبكة الخطيرة، من إنقاذ فتاة تحمل الجنسية النيجيرية، والتي كانت محتجزة في أحد الأماكن بعد أن سقطت ضحية لهذه الشبكة التي أرغمتها على ممارسة الدعارة بالقوة.

وأضافت نفس المصادر بأن الفتاة النيجيرية التي تم إيهامها من طرف الشبكة بأنها ستحصل على عمل يحفظ كرامتها بأوروبا، وجدت نفسها محاصرة بالديون التي بلغت قيمتها 25 ألف يورو، حيث تم إرغامها على ممارسة الدعارة بالقوة مقابل 300 يورو شهريا.

 

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المغرب شوف تيفي الشبكة الخطيرة الاتجار بالبشر التهريب الجنسية النيجرية أوروبا إسبانيا

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