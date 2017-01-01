عاجل..الطب الشرعي في اسطنبول يؤكد ارتفاع عدد الضحايا الأجانب الذين سقطوا في الهجوم المسلح على ملهى ليلي ﻿

كشفت وكالة الأناضول التركية، قبل قليل، بأن مسئولا في الطب الشرعي بمدينة إسطنبول، قال ''إنّ عدد الأجانب الذين لقوا مصرعهم في الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناديا ليليا فجر اليوم الأحد، وصل إلى 24 شخصاً

"شوف تيفي"

كشفت وكالة الأناضول التركية، قبل قليل، بأن مسئولا في الطب الشرعي بمدينة إسطنبول، قال "إنّ عدد الأجانب الذين لقوا مصرعهم في الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناديا ليليا فجر اليوم الأحد، وصل إلى 24 شخصاً مع استمرار عمليات التحقق في هويات القتلى".

وأوضحت الوكالة التركية بأن علي شكر وهو نائب برلماني، صرح بأن الجهات المعنية، تقوم بعملها للتعرف على هويات القتلى، حيث تم إلى حدود اللحظة التأكد من أسماء 35 شخصاً، بينما ما يزال العمل جاريا للتعرف على أسماء وهوية أربعة آخرين .

وأوضح شكر أنّ ضحايا العملية الإرهابية، هم 25 رجلاً و14 امرأة، وأنّ المشرفين على تسليم الجثامين إلى ذويهم أرسلوا جثث 11 شخصاً إلى أقاربهم وما زال العمل جار على تسليم البقية.

وصرح مصدر قريب من الطب الشرعي بإسطنبول حسب الوكالة التركية، بأن هذا الأخير ينسّق مع قنصليات الدول الأجنبية لتسليم جثث ضحاياهم إلى ذويهم وإرسالهم إلى بلدانهم.