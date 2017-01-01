عاجل.. في أول يوم من السنة الجديدة:معركة دموية تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل ﻿

شهد حي مولاي رشيد المجموعة رقم 6 بالبيضاء، ليلة اليوم الأحد، وقوع معركة دموية بين شابين في عقدهما الثاني، وهو الأمر الذي أثار الرعب والهلع الشديد بين المواطنين بالحي المذكور.

"شوف تيفي"

شهد حي مولاي رشيد المجموعة رقم 6 بالبيضاء، ليلة اليوم الأحد، وقوع معركة دموية بين شابين في عقدهما الثاني، وهو الأمر الذي أثار الرعب والهلع الشديد بين المواطنين بالحي المذكور.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن شابين دخلا في معركة دامية بسبب تصفية للحسابات عقب نشوب خلاف بينهما أمس ليلة رأس السنة، لينتهي الأمر بتلقي أحدهما على يد غريمه لطعنة خطيرة على مستوى الرأس.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، قامت بإيقاف المصاب الذي تجمع عليه العشرات من المواطنين وهو غارق في دمائه، موضحا بأن الطرف الثاني في هذه المعركة ما يزال في حالة فرار بعد أن غادر المكان حاملا سلاحه الأبيض إلى وجهة غير معلومة.