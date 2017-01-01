 بالصور: في مشهد رائع ..المغاربة يقدمون الورود لرجال الشرطة ليلة البوناني ﻿
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بالصور: في مشهد رائع ..المغاربة يقدمون الورود لرجال الشرطة ليلة البوناني

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 22:17 بالصور: في مشهد رائع ..المغاربة يقدمون الورود لرجال الشرطة ليلة البوناني | مجتمع
بالصور: في مشهد رائع ..المغاربة يقدمون الورود لرجال الشرطة ليلة البوناني
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا، ظهر خلالها بعض المواطنين وهم يقومون بتوزيع الورود على رجال الشرطة المرابطين في الأماكن الحساسة ليلة رأس السنة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا، ظهر خلالها بعض المواطنين وهم يقومون بتوزيع الورود على رجال الشرطة المرابطين في الأماكن الحساسة ليلة رأس السنة.

وفور تداول هذه الصور عبر النشطاء المغاربة عن إعجابهم الكبير بهذه بالبادرة التي تحمل العديد من المعاني الإنسانية السامية، والتي تؤكد كذلك عمق الثقة الموجودة بين المواطن ورجل الأمن بالمغرب.

واستغل آخرون الفرصة، ليوجهوا عبارات الشكر لجميع رجال الشرطة على تدخلاتهم الفعالة ليلة "البوناني" التي مرت بفضلهم في أجواء هادئة ومتميزة .

رجال الشرطة

رجال الشرطة

رجال الشرطة

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