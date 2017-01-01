 بالفيديو والصور..هاشنو دارت مرات عوينة في عيد ميلاد راجلها الذي يتزامن مع راس العام ﻿
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بالفيديو والصور..هاشنو دارت مرات عوينة في عيد ميلاد راجلها الذي يتزامن مع راس العام

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 19:48 بالفيديو والصور..هاشنو دارت مرات عوينة في عيد ميلاد راجلها الذي يتزامن مع راس العام | ثقافة و فنون
بالفيديو والصور..هاشنو دارت مرات عوينة في عيد ميلاد راجلها الذي يتزامن مع راس العام
احتفل ليلة رأس السنة الفنان هشام موسون المعروف بعوينة رفقة زوجته شريفة بمناسبة عيد ميلاده 28 سنة الذي يتزامن سنويا مع البوناني .

شوف تيفي:ماريا جعدود

احتفل ليلة رأس السنة الفنان هشام موسون المعروف بعوينة رفقة زوجته شريفة بمناسبة عيد ميلاده 28 سنة الذي يتزامن سنويا مع البوناني .

وحضرت شريفة عدة مفاجآت لزوجها من بينها حلوة عيد الميلاد والتي اختارت أن تضع فيها صورتها وصورة هشام تعبيرا عن حبها له كزوجة وجدير بالذكر أن هشام استقر في بيت الزوجية رفقة زوجته شريفة منذ حوالي 5 أشهر ويعيشان في جو مليء بالحب والرومانسية بعد سنوات من الضياع والتشرد..

عوينة

عوينة

عوينة

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شوف تيفي ماريا جعدود هشام موسون شريفة ليلة راس السنة عيد ميلاد.

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