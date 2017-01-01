مثير.. كوميسير مخمور مع فتاة يشهر مسدسا بملهى بتمارة ﻿

عاش رواد ملهى ليلي بتمارة منتصف الأسبوع الماضي لحظات عصيبة حين أشهر مسؤول أمني برتبة عميد ممتاز مكلف بفرقة للشرطة القضائية بالرباط سلاحه الوظيفي في وجه نادل، حينما كان مخمورا، ما أحدث حالة استنفار

"شوف تيفي"

عاش رواد ملهى ليلي بتمارة منتصف الأسبوع الماضي لحظات عصيبة حين أشهر مسؤول أمني برتبة عميد ممتاز مكلف بفرقة للشرطة القضائية بالرباط سلاحه الوظيفي في وجه نادل، حينما كان مخمورا، ما أحدث حالة استنفار أمني قصوى.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فإن عناصر الاستعلامات العامة ومراقبة التراب الوطني وقائد المنطقة وباشا بلدية الهرهورة وعناصر الدرك الملكين انتقلوا إلى الملهى التابع لفندق شهير بالهرهورة، فتم إقناع المسؤول الأمني بالتخلي عن سلاحه.

وأضافت اليومية بأن مصدر موثوقا، أورد أن "الكوميسير"كان رفقة فتاة بالملهى، حيث تناولا وجبة عشاء وقنينات خمر، وحينما كانا يهمان بالخروج، طلب منه النادل أداء ثمن فاتورة الوجبة المقدرة بـ 1230 درهما، فرد علية المسؤول الأمني "واش البوليس تيخلصو"، وحينما حاول النادل منعه من الخروج أشهر سلاحه الوظيفي في وجهه.

واستنادا إلى مصدر اليومية فإن مختلف وحدات الأجهزة الأمنية التي حضرت إلى الفندق، أنجزت تقارير أمنية في لموضوع، كما جرى إبلاغ والي أمن الرباط بالتفاصيل،وأحال بدوره تقريرا على المدير العام للأمن الوطني.

واستمعت عناصر الدرك الملكي بالهرهورة إلى النادل ومدير الفندق، في محاضر رسمية حول الاتهامات التي وجهت إلى المسؤول الأمني كما أبلغت الضابطة القضائية وكيل الملك بتمارة. بالموضع، ومازال المحققون ينتظرون إجراءات مسطرية لاستدعاء المسؤول الأمني عن طريق مديرية الأمن، قصد فتح محاضر استنطاق قانونية له رفقة الفتاة،وإحالة نتائج الأبحاث التمهيدية على النيابة العامة لترتيب الجزاءات في حق العميد الممتاز وخليلته.