عاجل.. نايضة في تركيا: هجوم مسلح آخر هذه المرة على مديرية أمن.. وهذه هي الحصيلة الأولية للضحايا ﻿

كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية قبل قليل، بأن مبنى مديرية الأمن في حي تشينار بمدينة ديار بكر شرقي تركيا، تعرض لهجوم بالأسلحة النارية، ما أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى.

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية قبل قليل، بأن مبنى مديرية الأمن في حي تشينار بمدينة ديار بكر شرقي تركيا، تعرض لهجوم بالأسلحة النارية، ما أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وأوضحت الوكالة في موقعها نقلا عن مصدر أمني بأنه وقع هجوم بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية على مبنى مديرية أمن تشاينار، في ديار بكر، شرقي تركيا، ما أسفر عن وقوع جرحى لم يحدد عددهم بعد".

وأضاف المصدر ذاته أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين الشرطة والمهاجمين، مشيرا إلى توجه سيارات الإسعاف إلى موقع الهجوم.