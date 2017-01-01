مؤلم:الصورة الأولى لجثت القتلى من داخل الملهى الليلي بتركيا..صورة تهز النفوس وتدمي القلوب ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى التي تم التقاطها من داخل الملهى الليلي بتركيا والذي شهد ليلة رأس السنة هجوما مسلحا أودى بحياة 39 شخصا وإصابة 69 آخرين.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى التي تم التقاطها من داخل الملهى الليلي بتركيا والذي شهد ليلة رأس السنة هجوما مسلحا أودى بحياة 39 شخصا وإصابة 69 آخرين.

وأظهرت هذه الصورة التي تهز النفوس وتدمي القلوب، تجمع جثت القتلى وسط الملهى الليلي مع وجود بركة كبيرة من الدماء، وهو ما يؤكد بشاعة هذا الهجوم الذي نفذه مسلح تنكر بلباس "بابا نويل".

وتجدر الإشارة إلى أن السفارة المغربية بإسطنبول، أوضحت بأن هناك أربعة مغربيات من بين المصابين في هذه الفاجعة التي هزت تركيا ليلة الاحتفال بالسنة الجديدة.