مثير وبالفيديو.. هذه هي اللغة التي كان منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول يتحدث بها ﻿

كشف موقع ''سكاي نيوز''، بأن شهود عيان، أكدوا بأن منفذ الهجوم المسلح الذي أودى بحياة 39 شخصا وإصابة 69 آخرين كان يتحدث باللغة العربية، وقد دخل إلى الملهى متنكرا بملابس ''بابا نويل''.

"شوف تيفي"

كشف موقع "سكاي نيوز"، بأن شهود عيان، أكدوا بأن منفذ الهجوم المسلح الذي أودى بحياة 39 شخصا وإصابة 69 آخرين كان يتحدث باللغة العربية، وقد دخل إلى الملهى متنكرا بملابس "بابا نويل".

و كان وزير الداخلية التركي، قد كشفت بأن هناك انتشارا كبيرا لرجال الشرطة في اسطنبول من أجل تعقب منفذ الهجوم الذي فر إلى وجهة غير معلومة مباشرة بعد ارتكابه لمجزرته الدموية.

وتجدر الإشارة إلى أن سفارة المغرب بتركيا، كشفت إلى حدود اللحظة إصابة 4 مغربيات خلال هذا الهجوم المسلح.