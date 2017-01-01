عاجل...زعيم جبهة ''البوليساريو'' يرقد بمصحة خاصة بإسبانيا ﻿

كشفت مواقع إعلامية جزائرية، أن زعيم ''البوليساريو'' إبراهيم غالي يرقد في هذه اللحظات بالمصحة الجامعية (بامبلونا) بمدينة نفارا المتخصصة في الأمراض السرطانية، لإجراء عملية جراحية.

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كشفت مواقع إعلامية جزائرية، أن زعيم "البوليساريو" إبراهيم غالي يرقد في هذه اللحظات بالمصحة الجامعية (بامبلونا) بمدينة نفارا المتخصصة في الأمراض السرطانية، لإجراء عملية جراحية.

وأوردت ذات المصادر، أنه تم نقل زعيم تنظيم "البوليساريو" إلى مصحة خاصة بأسبانيا لإجراء عملية جراحية مستعجلة على عنق المعدة.

من جهة ثانية، قالت ذات المصادر، أن السلطات الجزائرية قامت بالتوسط لدى السلطات الإسبانية لتفادي اعتقاله إعتبارا للحالة الصحية والإنسانية لإبراهيم غالي، لكون القضاء الإسباني سبق له تعميم مذكرة إعتقال في حقه بسبب الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف.

وفي ذات السياق، يعاني "ابراهيم غالي" مند سنوات من مرض "سرطان العنق" قبل تعيينه من قبل المخابرات الجزائرية على رأس صنيعتها "البوليساريو"، حيث خضع لعلاجات دورية بإسبانيا الا ان صدور مذكرة بحث في حقه من طرف المحكمة العليا الإسبانية جعلته يخضع لهذه العلاجات داخل الجزائر وهو ما زاد من تفاقم المرض حسب مصادر متطابقة .