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بالصور.. فايسبوكيون يهاجمون ويسخرون من الفنان حاتم عمور. وها شنو قالو عليه

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 19:49 بالصور.. فايسبوكيون يهاجمون ويسخرون من الفنان حاتم عمور. وها شنو قالو عليه | ثقافة و فنون
بالصور.. فايسبوكيون يهاجمون ويسخرون من الفنان حاتم عمور. وها شنو قالو عليه
بعد ساعات من ظهوره على القناة الثانية ''دوزيم'' خلال سهرة حفل رأس السنة، وجد الفنان حاتم عمور نفسه، محط سخرية العديد من المغاربة النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

"شوف تيفي"

 بعد ساعات من ظهوره على القناة الثانية "دوزيم" خلال سهرة حفل رأس السنة، وجد الفنان حاتم عمور نفسه، محط سخرية العديد من المغاربة النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

 وتناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنان حاتم عمور خلال أدائه لأغنية "حسدونا"، ما جعل الآلاف من النشطاء يتفاعلون معها، موضحين بأن الشكل و "الماكياج" الذي ظهر به على شاشة التلفزة لا يليق بمشواره الفني، إذ ركز العديد منهم على ملامح وجهه وعلى الملابس التي ظهر بها.

ومن جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة، واستخدموا "الفوتوشوب" لإضافة بعض الإكسسوارات البعيدة عن الاحترام  على صورة حاتم عمور في محاولة منهم التعبير عن غضبهم واستيائهم من الشكل الذي ظهر به..ومع ذلك يبقى حاتم عمور فنان متميز يشق طريقه بتباث.

 

حاتم عمور

حاتم عمور

حاتم عمور

حاتم عمور

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي حسدونا حاتم عمور النشطاء الماكياج الملابس

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