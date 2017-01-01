عاجل.. عائلة التوأم ''نسيمة وبسمة'' تنفي خبر الوفاة و تطمئن المغاربة على حالتهما الصحية عقب إصابتهما بجروح على خلفية الهجوم المسلح بتركيا ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" من مصدر قريب من عائلة المغربيتين التوأم "نسيمة وبسمة" بأن حالتهما الصحية بخير وفي تحسن عقب إصابتهما في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بمدينة إسطنبول التركية.
وحسب ذات المصدر فإن إحدى التوأمين ما تزال ترقد في المستشفى عقب إجرائها لعملية جراحية، بينما غادرت الأخرى نفس المستشفى لعدم خطورة الإصابة التي ألمت بها،وبالتالي فند مصدرنا المقرب جدا من التوأمين خبر وفاة إحداهن..
تجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم المسلح على ملهى ليلي، أودى بحياة 39 شخصا وإصابة 69 آخرين.
عاجل.. مغربية رابعة ضمن ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا
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