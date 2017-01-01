عاجل وخطير..شرطي مغربي فقد عينه و50 من رجال الشرطة آخرون أصيبوا في مواجهة مع ألف مهاجر غير شرعي حاولوا الوصول إلى سبتة ليلة البوناني ﻿

كشفت وكالة فرانس بريس، بأن أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، حاولوا أمس الأحد، اقتحام السياج المزدوج الذي يفصل بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، ما أسفر عن إصابة 50 من رجال الشرطة المغاربة من بنيهم شرطي فقد

"شوف تيفي"



كشفت وكالة فرانس بريس، بأن أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، حاولوا أمس الأحد، اقتحام السياج المزدوج الذي يفصل بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، ما أسفر عن إصابة 50 من رجال الشرطة المغاربة من بنيهم شرطي فقد عينه.

وأوضحت الوكالة بأن مركز الشرطة في سبتة، قال إن مجموعة من 1100 شخص يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء ويريدون دخول أوروبا، حاولوا اقتحام السياج الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار قرابة الساعة الرابعة صباحا بشكل عنيف و جد ومنظم، حيث نجح اثنان فقط في العبور إلى الجانب الآخر بعد إصابتهما بجروح بالغة نقلا على إثرها إلى مستشفى في سبتة المحتلة..

وأوضحت الوكالة بأن نحو 100 مهاجر، تمكنوا من تسلق الحاجز الخارجي، واستخدم المهاجرون "قضبانا حديدية ومقصات وحجارة كبيرة هاجموا بها القوات المغربية وعناصر الشرطة الاسبانية".