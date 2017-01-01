 عاجل وخطير..شرطي مغربي فقد عينه و50 من رجال الشرطة آخرون أصيبوا في مواجهة مع ألف مهاجر غير شرعي حاولوا الوصول إلى سبتة ليلة البوناني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. عائلة التوأم نسيمة وبسمة تنفي خبر الوفاة و تطمئن المغاربة على حالتهما الصحية عقب إصابتهما بجروح على خلفية الهجوم المسلح بتركيا | مجتمع

عاجل.. عائلة التوأم ''نسيمة وبسمة'' تنفي خبر الوفاة و تطمئن المغاربة على حالتهما الصحية عقب إصابتهما

عاجل وخطير..شرطي مغربي فقد عينه و50 من رجال الشرطة آخرون أصيبوا في مواجهة مع ألف مهاجر غير شرعي حاولوا الوصول إلى سبتة ليلة البوناني | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..شرطي مغربي فقد عينه و50 من رجال الشرطة آخرون أصيبوا في مواجهة مع ألف مهاجر غير شرعي

إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن المغاربة لصد المهاجرين الغير الشرعيين من التسلل لمدينة سبتة المحتلة | حوادث و حقوق

إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن المغاربة لصد المهاجرين الغير الشرعيين من التسلل لمدينة سبتة

بشرى للموظفين...قرار جديد يحدد القواعد المحاسباتية لأداء مستحقات الموظفين | بوليتيك

بشرى للموظفين...قرار جديد يحدد القواعد المحاسباتية لأداء مستحقات الموظفين

الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيو يدعو إلى جعل 2017 سنة سلام | دولي

الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيو يدعو إلى جعل 2017 سنة سلام

أردوغان : العمليات الإرهابية بتركيا تحاول إحداث الفوضى وعدم الاستقرار..وسنقتلعها من جذورها | دولي

أردوغان : العمليات الإرهابية بتركيا تحاول إحداث الفوضى وعدم الاستقرار..وسنقتلعها من جذورها

مثير وبالصور..شوفو السلاح اللي لقاو عند عصابة خطيرة في ميدلت | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شوفو السلاح اللي لقاو عند عصابة خطيرة في ميدلت

عاجل.. مغربية رابعة ضمن ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا | حوادث و حقوق

عاجل.. مغربية رابعة ضمن ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا

فضيحة تهز القلعية: زوح ضبط زوجته في فراشه بغرفة نومه مع عشيقها..وها شنو وقع+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز القلعية: زوح ضبط زوجته في فراشه بغرفة نومه مع عشيقها..وها شنو وقع+تفاصيل صادمة

2017 سنة الأمل !!!

عاجل وخطير..شرطي مغربي فقد عينه و50 من رجال الشرطة آخرون أصيبوا في مواجهة مع ألف مهاجر غير شرعي حاولوا الوصول إلى سبتة ليلة البوناني

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 19:19 عاجل وخطير..شرطي مغربي فقد عينه و50 من رجال الشرطة آخرون أصيبوا في مواجهة مع ألف مهاجر غير شرعي حاولوا الوصول إلى سبتة ليلة البوناني | حوادث و حقوق
عاجل وخطير..شرطي مغربي فقد عينه و50 من رجال الشرطة آخرون أصيبوا في مواجهة مع ألف مهاجر غير شرعي حاولوا الوصول إلى سبتة ليلة البوناني
كشفت وكالة فرانس بريس، بأن أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، حاولوا أمس الأحد، اقتحام السياج المزدوج الذي يفصل بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، ما أسفر عن إصابة 50 من رجال الشرطة المغاربة من بنيهم شرطي فقد

"شوف تيفي"

كشفت وكالة فرانس بريس، بأن أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، حاولوا أمس الأحد، اقتحام السياج المزدوج الذي يفصل بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، ما أسفر عن إصابة 50 من رجال الشرطة المغاربة من بنيهم شرطي فقد عينه.

وأوضحت الوكالة بأن مركز الشرطة في سبتة، قال إن مجموعة من 1100 شخص يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء ويريدون دخول أوروبا، حاولوا اقتحام السياج الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار قرابة الساعة الرابعة صباحا بشكل عنيف و جد ومنظم، حيث نجح اثنان فقط في العبور إلى الجانب الآخر بعد إصابتهما بجروح بالغة نقلا على إثرها إلى مستشفى في سبتة المحتلة..

وأوضحت الوكالة بأن نحو 100 مهاجر، تمكنوا من تسلق الحاجز الخارجي، واستخدم المهاجرون "قضبانا حديدية ومقصات وحجارة كبيرة هاجموا بها القوات المغربية وعناصر الشرطة الاسبانية".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مدينة سبتة الشرطة إفريقيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن المغاربة لصد المهاجرين الغير الشرعيين من التسلل لمدينة سبتة المحتلة | حوادث و حقوق

إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن المغاربة لصد المهاجرين الغير الشرعيين من التسلل لمدينة سبتة المحتلة

مثير وبالصور..شوفو السلاح اللي لقاو عند عصابة خطيرة في ميدلت | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شوفو السلاح اللي لقاو عند عصابة خطيرة في ميدلت

عاجل.. مغربية رابعة ضمن ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا | حوادث و حقوق

عاجل.. مغربية رابعة ضمن ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا

فضيحة تهز القلعية: زوح ضبط زوجته في فراشه بغرفة نومه مع عشيقها..وها شنو وقع+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز القلعية: زوح ضبط زوجته في فراشه بغرفة نومه مع عشيقها..وها شنو وقع+تفاصيل صادمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو بكاميرا المراقبة للحظة اطلاق النار بالملهى الليلي بإسطنبول | زووم
منذ 19 دقيقة

فيديو بكاميرا المراقبة للحظة اطلاق النار بالملهى الليلي بإسطنبول

فيديو كليب جديد لسنة 2017 بالرسوم المتحركة لموس ماهر بعنوان دكدكة | قنوات أخرى

فيديو كليب جديد لسنة 2017 بالرسوم المتحركة لموس ماهر بعنوان دكدكة

​هذا هو أول فيديو للمغربيتين التوأم ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا | زووم

​هذا هو أول فيديو للمغربيتين التوأم ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا

هضرة الزنقة: طياح آجيو تشوفو أجوبة الشارع..الموت ديال الضحك و التقشاب | هضرة الزنقة

هضرة الزنقة: ''طياح '' آجيو تشوفو أجوبة الشارع..الموت ديال الضحك و التقشاب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. عائلة التوأم نسيمة وبسمة تنفي خبر الوفاة و تطمئن المغاربة على حالتهما الصحية عقب إصابتهما بجروح على خلفية الهجوم المسلح بتركيا | مجتمع
منذ 28 دقيقة

عاجل.. عائلة التوأم ''نسيمة وبسمة'' تنفي خبر الوفاة و تطمئن المغاربة على حالتهما الصحية عقب إصابتهما

عاجل وخطير..شرطي مغربي فقد عينه و50 من رجال الشرطة آخرون أصيبوا في مواجهة مع ألف مهاجر غير شرعي حاولوا الوصول إلى سبتة ليلة البوناني | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..شرطي مغربي فقد عينه و50 من رجال الشرطة آخرون أصيبوا في مواجهة مع ألف مهاجر غير شرعي

إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن المغاربة لصد المهاجرين الغير الشرعيين من التسلل لمدينة سبتة المحتلة | حوادث و حقوق

إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن المغاربة لصد المهاجرين الغير الشرعيين من التسلل لمدينة سبتة

بشرى للموظفين...قرار جديد يحدد القواعد المحاسباتية لأداء مستحقات الموظفين | بوليتيك

بشرى للموظفين...قرار جديد يحدد القواعد المحاسباتية لأداء مستحقات الموظفين

﻿ ﻿
اليوم 17:32 GMT

عاجل.. مغربية رابعة ضمن ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.