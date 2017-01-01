إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن المغاربة لصد المهاجرين الغير الشرعيين من التسلل لمدينة سبتة المحتلة ﻿

أحبطت عناصر من الأمن المغربي والقوات المساعدة في وقت مبكر من صبيحة اليوم الأحد، محاولة أكثر من 1100 مهاجر غير شرعي ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من إقتحام مدينة سبتة المحتلة عبر تجاوز السياج

شوف تيفي

أحبطت عناصر من الأمن المغربي والقوات المساعدة في وقت مبكر من صبيحة اليوم الأحد، محاولة أكثر من 1100 مهاجر غير شرعي ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من إقتحام مدينة سبتة المحتلة عبر تجاوز السياج الشائك، ومهاجمة القوات الأمنية بشكل عنيف باستعمال الحجارة .

وأفادت مصادر رسمية، أن السلطات الأمنية قامت بإلقاء القبض على جميع المهاجرين الغير الشرعيين الذين هاجموا السلطات الأمنية، حيث أصيب أكثر من خمسين عنصرا أمنيا بينهم عشرة أفراد حالتهم خطيرة.

وحسب ذات المصادر، فهذه الأعمال الطائشة من قبل المهاجرين الغير الشرعيين، تضع أصحابها على هامش القانون، حيث سيتم تقديمهم إلى المحاكم المختصة للبث في أفعالهم، التي قد تتجاوز طردهم خارج أراضي المملكة إلى عقوبات أشد كل حسب أفعاله.

و تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية، وفي ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تلتزم بحزم لتسوية وضعية المهاجرين، وتمتيعهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون المغاربة.