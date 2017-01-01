 إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن المغاربة لصد المهاجرين الغير الشرعيين من التسلل لمدينة سبتة المحتلة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. عائلة التوأم نسيمة وبسمة تنفي خبر الوفاة و تطمئن المغاربة على حالتهما الصحية عقب إصابتهما بجروح على خلفية الهجوم المسلح بتركيا | مجتمع

عاجل.. عائلة التوأم ''نسيمة وبسمة'' تنفي خبر الوفاة و تطمئن المغاربة على حالتهما الصحية عقب إصابتهما

عاجل وخطير..شرطي مغربي فقد عينه و50 من رجال الشرطة آخرون أصيبوا في مواجهة مع ألف مهاجر غير شرعي حاولوا الوصول إلى سبتة ليلة البوناني | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..شرطي مغربي فقد عينه و50 من رجال الشرطة آخرون أصيبوا في مواجهة مع ألف مهاجر غير شرعي

إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن المغاربة لصد المهاجرين الغير الشرعيين من التسلل لمدينة سبتة المحتلة | حوادث و حقوق

إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن المغاربة لصد المهاجرين الغير الشرعيين من التسلل لمدينة سبتة

بشرى للموظفين...قرار جديد يحدد القواعد المحاسباتية لأداء مستحقات الموظفين | بوليتيك

بشرى للموظفين...قرار جديد يحدد القواعد المحاسباتية لأداء مستحقات الموظفين

الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيو يدعو إلى جعل 2017 سنة سلام | دولي

الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيو يدعو إلى جعل 2017 سنة سلام

أردوغان : العمليات الإرهابية بتركيا تحاول إحداث الفوضى وعدم الاستقرار..وسنقتلعها من جذورها | دولي

أردوغان : العمليات الإرهابية بتركيا تحاول إحداث الفوضى وعدم الاستقرار..وسنقتلعها من جذورها

مثير وبالصور..شوفو السلاح اللي لقاو عند عصابة خطيرة في ميدلت | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شوفو السلاح اللي لقاو عند عصابة خطيرة في ميدلت

عاجل.. مغربية رابعة ضمن ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا | حوادث و حقوق

عاجل.. مغربية رابعة ضمن ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا

فضيحة تهز القلعية: زوح ضبط زوجته في فراشه بغرفة نومه مع عشيقها..وها شنو وقع+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز القلعية: زوح ضبط زوجته في فراشه بغرفة نومه مع عشيقها..وها شنو وقع+تفاصيل صادمة

2017 سنة الأمل !!!

إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن المغاربة لصد المهاجرين الغير الشرعيين من التسلل لمدينة سبتة المحتلة

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 19:14 إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن المغاربة لصد المهاجرين الغير الشرعيين من التسلل لمدينة سبتة المحتلة | حوادث و حقوق
إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن المغاربة لصد المهاجرين الغير الشرعيين من التسلل لمدينة سبتة المحتلة
أحبطت عناصر من الأمن المغربي والقوات المساعدة في وقت مبكر من صبيحة اليوم الأحد، محاولة أكثر من 1100 مهاجر غير شرعي ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من إقتحام مدينة سبتة المحتلة عبر تجاوز السياج

شوف تيفي

أحبطت عناصر من الأمن المغربي والقوات المساعدة في وقت مبكر من صبيحة اليوم الأحد، محاولة أكثر من 1100 مهاجر غير شرعي ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من إقتحام مدينة سبتة المحتلة عبر تجاوز السياج الشائك، ومهاجمة القوات الأمنية بشكل عنيف باستعمال الحجارة .

وأفادت مصادر رسمية، أن السلطات الأمنية قامت بإلقاء القبض على جميع المهاجرين الغير الشرعيين الذين هاجموا السلطات الأمنية، حيث أصيب أكثر من خمسين عنصرا أمنيا بينهم عشرة أفراد حالتهم خطيرة.

وحسب ذات المصادر، فهذه الأعمال الطائشة من قبل المهاجرين الغير الشرعيين، تضع أصحابها على هامش القانون، حيث سيتم تقديمهم إلى المحاكم المختصة للبث في أفعالهم، التي قد تتجاوز طردهم خارج أراضي المملكة إلى عقوبات أشد كل حسب أفعاله.

و تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية، وفي ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تلتزم بحزم لتسوية وضعية المهاجرين، وتمتيعهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون المغاربة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الإصابة المهاجرين السلطات المعمول المغرب الشرعيين شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وخطير..شرطي مغربي فقد عينه و50 من رجال الشرطة آخرون أصيبوا في مواجهة مع ألف مهاجر غير شرعي حاولوا الوصول إلى سبتة ليلة البوناني | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..شرطي مغربي فقد عينه و50 من رجال الشرطة آخرون أصيبوا في مواجهة مع ألف مهاجر غير شرعي حاولوا الوصول إلى سبتة ليلة البوناني

مثير وبالصور..شوفو السلاح اللي لقاو عند عصابة خطيرة في ميدلت | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شوفو السلاح اللي لقاو عند عصابة خطيرة في ميدلت

عاجل.. مغربية رابعة ضمن ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا | حوادث و حقوق

عاجل.. مغربية رابعة ضمن ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا

فضيحة تهز القلعية: زوح ضبط زوجته في فراشه بغرفة نومه مع عشيقها..وها شنو وقع+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز القلعية: زوح ضبط زوجته في فراشه بغرفة نومه مع عشيقها..وها شنو وقع+تفاصيل صادمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو بكاميرا المراقبة للحظة اطلاق النار بالملهى الليلي بإسطنبول | زووم
منذ 19 دقيقة

فيديو بكاميرا المراقبة للحظة اطلاق النار بالملهى الليلي بإسطنبول

فيديو كليب جديد لسنة 2017 بالرسوم المتحركة لموس ماهر بعنوان دكدكة | قنوات أخرى

فيديو كليب جديد لسنة 2017 بالرسوم المتحركة لموس ماهر بعنوان دكدكة

​هذا هو أول فيديو للمغربيتين التوأم ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا | زووم

​هذا هو أول فيديو للمغربيتين التوأم ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا

هضرة الزنقة: طياح آجيو تشوفو أجوبة الشارع..الموت ديال الضحك و التقشاب | هضرة الزنقة

هضرة الزنقة: ''طياح '' آجيو تشوفو أجوبة الشارع..الموت ديال الضحك و التقشاب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. عائلة التوأم نسيمة وبسمة تنفي خبر الوفاة و تطمئن المغاربة على حالتهما الصحية عقب إصابتهما بجروح على خلفية الهجوم المسلح بتركيا | مجتمع
منذ 28 دقيقة

عاجل.. عائلة التوأم ''نسيمة وبسمة'' تنفي خبر الوفاة و تطمئن المغاربة على حالتهما الصحية عقب إصابتهما

عاجل وخطير..شرطي مغربي فقد عينه و50 من رجال الشرطة آخرون أصيبوا في مواجهة مع ألف مهاجر غير شرعي حاولوا الوصول إلى سبتة ليلة البوناني | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..شرطي مغربي فقد عينه و50 من رجال الشرطة آخرون أصيبوا في مواجهة مع ألف مهاجر غير شرعي

إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن المغاربة لصد المهاجرين الغير الشرعيين من التسلل لمدينة سبتة المحتلة | حوادث و حقوق

إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن المغاربة لصد المهاجرين الغير الشرعيين من التسلل لمدينة سبتة

بشرى للموظفين...قرار جديد يحدد القواعد المحاسباتية لأداء مستحقات الموظفين | بوليتيك

بشرى للموظفين...قرار جديد يحدد القواعد المحاسباتية لأداء مستحقات الموظفين

﻿ ﻿
اليوم 17:32 GMT

عاجل.. مغربية رابعة ضمن ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.