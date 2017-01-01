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2017 سنة الأمل !!!

الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيو يدعو إلى جعل 2017 سنة سلام

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 18:59 الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيو يدعو إلى جعل 2017 سنة سلام | دولي
الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيو يدعو إلى جعل 2017 سنة سلام
في أول رسالة له بعد توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة ، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة الجديد ، إلى العمل من أجل تحقيق هدف مشترك خلال العام الجديد يتمثل في وضع السلام في

شوف تيفي

في أول رسالة له بعد توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة ، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة الجديد ، إلى العمل من أجل تحقيق هدف مشترك خلال العام الجديد يتمثل في وضع السلام في المرتبة الأولى وعلى رأس الأولويات.

حيث قال إن السؤال الذي يزعجه هو كيفية مساعدة ملايين الناس الذين تحاصرهم النزاعات ويعانون بسبب حروب لا تلوح لها نهاية في الأفق، مضيفا أن لا أحد ينتصر في هذه الحروب، فكل من فيها خاسرون.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن المدنيين يتعرضون للقصف المدمر، ليقع النساء والأطفال والرجال بين قتيل وجريح، ويضطر غيرهم إلى النزوح من منازلهم في حالة من الحرمان والعوز.

ومع قدوم عام جديد، دعا غوتيريش، إلى جعل عام 2017 عاما يسعى فيه الجميع، من مواطنين وحكومات وقادة، إلى تجاوز الخلافات وجعل السلام غاية ودليلا. وناشد الأمين العام للأمم المتحدة، الجميع للانضمام إليه في الالتزام بإحلال السلام في الحاضر والمستقبل، وجعل 2017 عاما للسلام.

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السلام الأمم المتحدة أنطونيو سنة 2017

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