 أردوغان : العمليات الإرهابية بتركيا تحاول إحداث الفوضى وعدم الاستقرار..وسنقتلعها من جذورها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. عائلة التوأم نسيمة وبسمة تنفي خبر الوفاة و تطمئن المغاربة على حالتهما الصحية عقب إصابتهما بجروح على خلفية الهجوم المسلح بتركيا | مجتمع

عاجل.. عائلة التوأم ''نسيمة وبسمة'' تنفي خبر الوفاة و تطمئن المغاربة على حالتهما الصحية عقب إصابتهما

عاجل وخطير..شرطي مغربي فقد عينه و50 من رجال الشرطة آخرون أصيبوا في مواجهة مع ألف مهاجر غير شرعي حاولوا الوصول إلى سبتة ليلة البوناني | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..شرطي مغربي فقد عينه و50 من رجال الشرطة آخرون أصيبوا في مواجهة مع ألف مهاجر غير شرعي

إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن المغاربة لصد المهاجرين الغير الشرعيين من التسلل لمدينة سبتة المحتلة | حوادث و حقوق

إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن المغاربة لصد المهاجرين الغير الشرعيين من التسلل لمدينة سبتة

بشرى للموظفين...قرار جديد يحدد القواعد المحاسباتية لأداء مستحقات الموظفين | بوليتيك

بشرى للموظفين...قرار جديد يحدد القواعد المحاسباتية لأداء مستحقات الموظفين

الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيو يدعو إلى جعل 2017 سنة سلام | دولي

الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيو يدعو إلى جعل 2017 سنة سلام

أردوغان : العمليات الإرهابية بتركيا تحاول إحداث الفوضى وعدم الاستقرار..وسنقتلعها من جذورها | دولي

أردوغان : العمليات الإرهابية بتركيا تحاول إحداث الفوضى وعدم الاستقرار..وسنقتلعها من جذورها

مثير وبالصور..شوفو السلاح اللي لقاو عند عصابة خطيرة في ميدلت | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..شوفو السلاح اللي لقاو عند عصابة خطيرة في ميدلت

عاجل.. مغربية رابعة ضمن ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا | حوادث و حقوق

عاجل.. مغربية رابعة ضمن ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا

فضيحة تهز القلعية: زوح ضبط زوجته في فراشه بغرفة نومه مع عشيقها..وها شنو وقع+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز القلعية: زوح ضبط زوجته في فراشه بغرفة نومه مع عشيقها..وها شنو وقع+تفاصيل صادمة

2017 سنة الأمل !!!

أردوغان : العمليات الإرهابية بتركيا تحاول إحداث الفوضى وعدم الاستقرار..وسنقتلعها من جذورها

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 18:56 أردوغان : العمليات الإرهابية بتركيا تحاول إحداث الفوضى وعدم الاستقرار..وسنقتلعها من جذورها | دولي
أردوغان : العمليات الإرهابية بتركيا تحاول إحداث الفوضى وعدم الاستقرار..وسنقتلعها من جذورها
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهجمات التي تنفذها منظمات إرهابية مختلفة في تركيا لا تنفصل عن الأحداث التي تشهدها المنطقة، مبرزا أن الهدف من ذلك هو ''إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في

شوف تيفي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهجمات التي تنفذها منظمات إرهابية مختلفة في تركيا لا تنفصل عن الأحداث التي تشهدها المنطقة، مبرزا أن الهدف من ذلك هو "إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد عبر تنفيذ هجمات وحشية".

وجاء هذا التصريح عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إسطنبول بتركيا، وأسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة 65 آخرين اليوم الأحد،وتابع أردوغان في بيان له، إن "الأطراف التي تستهدف أمن شعبنا، تحاول بالتعاون مع عملائها، إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في بلادنا عبر تنفيذ هجمات وحشية تستهدف المدنيين، وترمي لزعزعة معنويات الشعب"، مؤكدا أن بلاده تدرك أن الهجمات التي تنفذها المنظمات الإرهابية المختلفة في البلاد، لا تنفصل عن الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده مصممة على اقتلاع التهديدات والهجمات الموجهة ضدها من جذورها، قائلا "نحن مصرون على اقتلاع تلك التهديدات والهجمات الموجهة ضد بلدنا من جذورها، إن كل حياة نفقدها في هذه المرحلة، تكوي أفئدتنا وفي نفس الوقت تشد من عزيمتنا وتقوي شكيمتنا وتصميمنا".

وأبرز أردوغان، أن تركيا تواصل مكافحتها للإرهاب، وهي عازمة على القيام بكل ما يلزم في المنطقة من أجل ضمان أمن وسلامة مواطنيها، داعيا إلى التكاتف بين أفراد المجتمع، من أجل مواجهة الإرهاب، قائلا "لن نسمح إطلاقا بنجاح المؤامرات القذرة التي تحاك ضدنا، وذلك من خلال التحلي بالوعي والحكمة والتكاتف فيما بيننا بشكل أكبر".

يذكر أن الهجوم الإرهابي استهدف نادي ليلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمنطقة "أورطة كوي" بإسطنبول حيث كان مكتظا بالمحتفلين بالعام الجديد.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أردوغان تركيا الهجمات الإرهابية أجرام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيو يدعو إلى جعل 2017 سنة سلام | دولي

الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيو يدعو إلى جعل 2017 سنة سلام

عاجل..بعد الهجوم المسلح على ملهى ليلي ليلة البوناني: هجوم مسلح ثاني على مسجد بإسطنبول | دولي

عاجل..بعد الهجوم المسلح على ملهى ليلي ليلة البوناني: هجوم مسلح ثاني على مسجد بإسطنبول

الشرطة التركية تطارد مفجر الملهى الليلي بإسطنبول بعد التعرف على هوية 21 جثة من أصل 39 | دولي

الشرطة التركية تطارد مفجر الملهى الليلي بإسطنبول بعد التعرف على هوية 21 جثة من أصل 39

عاجل: بعد المغربيات هذه هي الجنسيات العربية لقتلى وجرحى الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول | دولي

عاجل: بعد المغربيات هذه هي الجنسيات العربية لقتلى وجرحى الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو بكاميرا المراقبة للحظة اطلاق النار بالملهى الليلي بإسطنبول | زووم
منذ 19 دقيقة

فيديو بكاميرا المراقبة للحظة اطلاق النار بالملهى الليلي بإسطنبول

فيديو كليب جديد لسنة 2017 بالرسوم المتحركة لموس ماهر بعنوان دكدكة | قنوات أخرى

فيديو كليب جديد لسنة 2017 بالرسوم المتحركة لموس ماهر بعنوان دكدكة

​هذا هو أول فيديو للمغربيتين التوأم ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا | زووم

​هذا هو أول فيديو للمغربيتين التوأم ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا

هضرة الزنقة: طياح آجيو تشوفو أجوبة الشارع..الموت ديال الضحك و التقشاب | هضرة الزنقة

هضرة الزنقة: ''طياح '' آجيو تشوفو أجوبة الشارع..الموت ديال الضحك و التقشاب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. عائلة التوأم نسيمة وبسمة تنفي خبر الوفاة و تطمئن المغاربة على حالتهما الصحية عقب إصابتهما بجروح على خلفية الهجوم المسلح بتركيا | مجتمع
منذ 28 دقيقة

عاجل.. عائلة التوأم ''نسيمة وبسمة'' تنفي خبر الوفاة و تطمئن المغاربة على حالتهما الصحية عقب إصابتهما

عاجل وخطير..شرطي مغربي فقد عينه و50 من رجال الشرطة آخرون أصيبوا في مواجهة مع ألف مهاجر غير شرعي حاولوا الوصول إلى سبتة ليلة البوناني | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..شرطي مغربي فقد عينه و50 من رجال الشرطة آخرون أصيبوا في مواجهة مع ألف مهاجر غير شرعي

إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن المغاربة لصد المهاجرين الغير الشرعيين من التسلل لمدينة سبتة المحتلة | حوادث و حقوق

إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن المغاربة لصد المهاجرين الغير الشرعيين من التسلل لمدينة سبتة

بشرى للموظفين...قرار جديد يحدد القواعد المحاسباتية لأداء مستحقات الموظفين | بوليتيك

بشرى للموظفين...قرار جديد يحدد القواعد المحاسباتية لأداء مستحقات الموظفين

﻿ ﻿
اليوم 17:32 GMT

عاجل.. مغربية رابعة ضمن ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.