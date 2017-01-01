أردوغان : العمليات الإرهابية بتركيا تحاول إحداث الفوضى وعدم الاستقرار..وسنقتلعها من جذورها ﻿

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهجمات التي تنفذها منظمات إرهابية مختلفة في تركيا لا تنفصل عن الأحداث التي تشهدها المنطقة، مبرزا أن الهدف من ذلك هو ''إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في

شوف تيفي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهجمات التي تنفذها منظمات إرهابية مختلفة في تركيا لا تنفصل عن الأحداث التي تشهدها المنطقة، مبرزا أن الهدف من ذلك هو "إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد عبر تنفيذ هجمات وحشية".

وجاء هذا التصريح عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إسطنبول بتركيا، وأسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة 65 آخرين اليوم الأحد،وتابع أردوغان في بيان له، إن "الأطراف التي تستهدف أمن شعبنا، تحاول بالتعاون مع عملائها، إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في بلادنا عبر تنفيذ هجمات وحشية تستهدف المدنيين، وترمي لزعزعة معنويات الشعب"، مؤكدا أن بلاده تدرك أن الهجمات التي تنفذها المنظمات الإرهابية المختلفة في البلاد، لا تنفصل عن الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده مصممة على اقتلاع التهديدات والهجمات الموجهة ضدها من جذورها، قائلا "نحن مصرون على اقتلاع تلك التهديدات والهجمات الموجهة ضد بلدنا من جذورها، إن كل حياة نفقدها في هذه المرحلة، تكوي أفئدتنا وفي نفس الوقت تشد من عزيمتنا وتقوي شكيمتنا وتصميمنا".

وأبرز أردوغان، أن تركيا تواصل مكافحتها للإرهاب، وهي عازمة على القيام بكل ما يلزم في المنطقة من أجل ضمان أمن وسلامة مواطنيها، داعيا إلى التكاتف بين أفراد المجتمع، من أجل مواجهة الإرهاب، قائلا "لن نسمح إطلاقا بنجاح المؤامرات القذرة التي تحاك ضدنا، وذلك من خلال التحلي بالوعي والحكمة والتكاتف فيما بيننا بشكل أكبر".

يذكر أن الهجوم الإرهابي استهدف نادي ليلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمنطقة "أورطة كوي" بإسطنبول حيث كان مكتظا بالمحتفلين بالعام الجديد.