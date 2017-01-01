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بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 18:22 مثير وبالصور..شوفو السلاح اللي لقاو عند عصابة خطيرة في ميدلت | حوادث و حقوق
مثير وبالصور..شوفو السلاح اللي لقاو عند عصابة خطيرة في ميدلت
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميدلت، أمس السبت، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، وأوقفت ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 29 و45 سنة.

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميدلت، أمس السبت، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، وأوقفت ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 29 و45 سنة.

 وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصادرها الخاصة فقد جرى توقيف أفراد هذه العصابة الإجرامية بناء على أبحاث وتحريات ميدانية بعد تسجيل سرقة سيارات بمدينة ميدلت، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي على متن سيارة مسروقة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، الأمر الذي تلاه توقيف باقي المشتبه فيهم.

وأضاف المصدر ذاته بأن عمليات التفتيش المنجزة بصدد هذه القضية مكنت من حجز سيارات وقطع غيار تعود لعربات سبق التبليغ عن تعرضها للسرقة، بالإضافة إلى حجز وسائل وأدوات تستعمل في عملية تفكيك المركبات قبل بيعها كقطع غيار، وكذا بندقيتين إحداهما تقليدية والأخرى من عيار 12 ملم وأسلحة بيضاء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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