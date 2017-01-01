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بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 17:32 عاجل.. مغربية رابعة ضمن ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا | حوادث و حقوق
عاجل.. مغربية رابعة ضمن ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا
علم اليوم الأحد لدى سفارة المغرب بأنقرة أن مواطنة مغربية رابعة توجد من بين المصابين بجروح في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف ليلة السبت الأحد ملهى باسطنبول.

"شوف تيفي"+"و م ع"

علم اليوم الأحد لدى سفارة المغرب بأنقرة أن مواطنة مغربية رابعة توجد من بين المصابين بجروح في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف ليلة السبت الأحد ملهى باسطنبول.

وكانت سفارة المغرب في أنقرة وقنصلية المملكة في اسطنبول قد أحدثتا خلية أزمة بتنسيق مع السلطات التركية المختصة.

وتحدثت حصيلة سابقة للمصدر ذاته عن إصابة ثلاثة مغاربة بجروح طفيفة ونقلهم إلى المستشفى للعلاج، قبل أن تكشف شوف تيفي عن مصرع واحدة وتواجد أخرى في العناية المركزة بعد إصابتها بجروح خطيرة .

وقد أسفر الاعتداء عن مصرع ما لا يقل عن 39 شخصا، من ضمنهم أجانب، فيما أصيب 69 آخرون بجروح، من بينهم أربعة في حالة حرجة.

وقد استهدف الاعتداء على الملهى الليلي (رينا) الذي يرتاده الأثرياء والفنانون ونجوم كرة القدم والذي يقع في حي راق ببيسيكتاس على ضفاف البوسفور.

يذكر بأن المهاجم أجهز في البداية على رجل شرطة ومدني في مدخل الملهى قبل الولوج الى الداخل، حيث كان حوالي 600 شخص يحتفلون بحلول رأس السنة الجديدة، وأطلق النار عشوائيا في اتجاههم.

ويجري البحث عن المهاجم بدعم جوي، إذ تحلق مروحيات في كل المناطق المحيطة بمدينة اسطنبول.

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