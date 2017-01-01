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فضيحة تهز القلعية: زوح ضبط زوجته في فراشه بغرفة نومه مع عشيقها..وها شنو وقع+تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 17:24 فضيحة تهز القلعية: زوح ضبط زوجته في فراشه بغرفة نومه مع عشيقها..وها شنو وقع+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
فضيحة تهز القلعية: زوح ضبط زوجته في فراشه بغرفة نومه مع عشيقها..وها شنو وقع+تفاصيل صادمة
علمت ''شوف تيفي'' بأن سرية الدرك الملكي للقليعة ضواحي مدينة أكادير،أحالت اليوم الأحد على المحكمة الابتدائية بإنزكان سيدة وعشيقها متابعين بتهمة الخيانة الزوجية وإعداد منزل للدعارة.

"شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" بأن سرية الدرك الملكي للقليعة ضواحي مدينة أكادير،أحالت اليوم الأحد على المحكمة الابتدائية بإنزكان سيدة وعشيقها متابعين بتهمة الخيانة الزوجية وإعداد منزل للدعارة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل الواقعة، فإن الزوج دخل إلى منزله بالقليعة في ساعة متأخرة أول أمس الجمعة، وضبط زوجته رفقة عشيقها بغرفة نومه في وضع مخل بالحياء، ليسارع إلى إغلاق المنزل وإبلاغ مصالح الدرك الملكي التي حلت على الفور بعين المكان، وقامت باعتقال الزوجة وعشيقها.

وأضاف المصدر ذاته بأن الأمر يتعلق بالزوجة الموقوفة البالغة من العمر 28 عاما، وعشيقها المتزوج البالغ 27 سنة، والذين تمت إحالتهما اليوم، على السجن المدني آيت ملول، قبل أن يتم عرضهما مرة أخرى أمام الوكيل العام بالمحكمة المذكورة غدا الاثنين عند الساعة الواحدة ظهرا.

 

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المغرب شوف تيفي القليعة المنزل إنزكان الخيانة الدعارة مدينة أكادير

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