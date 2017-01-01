عاجل..بعد الهجوم المسلح على ملهى ليلي ليلة البوناني: هجوم مسلح ثاني على مسجد بإسطنبول ﻿

"شوف تيفي"
كشفت مصادر إعلامية قبل قليل، أن مسجد حسن الباشا في منطقة ساريير بإسطنبول، شهد اليوم الأحد هجوما مسلحان خلف إصابة شخصين.
وأضافت المصادر ذاتها بأن الشرطة، سارعت لمكان الحادث وطوقت المكان،موضحة بأن الأجهزة الأمنية، فتحت تحقيقا في الحادث.
تجدر الإشارة إلى أن اسطنبول، شهدت ليلة رأس السنة هجوما مسلحا على ملهى ليلي خلف سقوط 39 قتيلا.
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