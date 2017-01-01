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خطير.. اعتداء بالسلاح الأبيض على أربعة نساء بترامواي الرباط- سلا في اليوم الأول من البوناني

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 16:30 خطير.. اعتداء بالسلاح الأبيض على أربعة نساء بترامواي الرباط- سلا في اليوم الأول من البوناني | حوادث و حقوق
خطير.. اعتداء بالسلاح الأبيض على أربعة نساء بترامواي الرباط- سلا في اليوم الأول من البوناني
تعرضن أربعة نساء لهجوم من طرف أربعة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء صبيحة اليوم الأحد بالخط الثاني الرابط بين حي العكاري بمدينة الرباط ومحطة بطانة بسلا.

شوف تيفي

تعرضن أربعة نساء لهجوم من طرف أربعة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء صبيحة اليوم الأحد بالخط الثاني الرابط بين حي العكاري بمدينة الرباط ومحطة بطانة بسلا.

وكشفت مصادر مطلعة إعتمادا على تصريحات لشهود عيان، أن أربعة أشخاص ركبوا "الترامواي" بمحطة بطانة بسلا، مباشرة خلف أربعة نساء يطالبونهم بجميع ما يحملن في حقائبهن من مال وهواتف.

وأفادت ذات المصادر، أن النساء رفضن في البداية منح مايملكن في حقائبهن ما دفع باللصوص إلى إشهار الأسلحة البيضاء من سيوف وسكاكين تحت أنظار مراقبين "بالترامواي" دون أن يحركوا ساكنا.

وقالت ذات المصادر، أن سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، لعبوا دورا كبيرا في محاصرة اللصوص الأربعة قبل تدخل الأمن الذي حل عجل لإعتقالهم.

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سلا التصريحات العكاري الترامواي النساء الهجوم شوف تيفي

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