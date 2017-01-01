عاجل وبالصور.. شوف تيفي تنفرد بكشف هوية المغربيتين التوأم بعد أن قتلت إحداهن في هجوم مسلح على ملهى ليلي بتركيا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المغربية التي قتلت في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بمدينة إسطنبول ليلة رأس السنة، تقطن إلى جانب شقيقتها التوأم المصابة بجروح خطيرة بمنزل الأسرة الكائن بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن المغربية التي قتلت في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بمدينة إسطنبول ليلة رأس السنة، تقطن إلى جانب شقيقتها التوأم المصابة بجروح خطيرة بمنزل الأسرة الكائن بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بالشقيقتين التوأم "نسيمة ونسمة.ر"، وهن من مواليد شهر مارس 1995، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنهما طالبتين في أحد المعاهد بالعاصمة الاقتصادية.

وأضاف المقرب من عائلة الضحيتين بأن المغربيتين، سافرن إلى تركيا قبل أيام من أجل السياحة وقضاء عطلتهن التي انتهت وللأسف ليلة رأس السنة بفاجعة حقيقية.

تجدر الإشارة إلى أن مصدر "شوف تيفي"، أكد بأن إحداهن فارقت الحياة، بينما ما تزال شقيقتها داخل العناية المركزة بالمستشفى في حالة جد حرجة.