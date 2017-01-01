عاجل..هزة أرضية بالقرب من سواحل مدينة تطوان في اليوم الأول من السنة الجديدة ﻿

كشف المرصد الجغرافي الإسباني، قبل قليل بأن، السواحل المقابلة لمدينة تطوان، شهدت هزة أرضية خفيفة صباح اليوم الأحد.

"شوف تيفي"

كشف المرصد الجغرافي الإسباني، قبل قليل بأن، السواحل المقابلة لمدينة تطوان، شهدت هزة أرضية خفيفة صباح اليوم الأحد.

وحسب الرصد الإسباني فإن هذه الهزة الخفيفة، وقعت عند الساعة العاشرة صباحا، وبلغت قوتها حوالي الدرجتين.