عاجل..هزة أرضية بالقرب من سواحل مدينة تطوان في اليوم الأول من السنة الجديدة ﻿

"شوف تيفي"
كشف المرصد الجغرافي الإسباني، قبل قليل بأن، السواحل المقابلة لمدينة تطوان، شهدت هزة أرضية خفيفة صباح اليوم الأحد.
وحسب الرصد الإسباني فإن هذه الهزة الخفيفة، وقعت عند الساعة العاشرة صباحا، وبلغت قوتها حوالي الدرجتين.
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كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.