عاجل ومؤلم..مقتل مغربية في الهجوم المسلح على ملهى ليلي في تركيا+تفاصيل حصرية ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" إن إحدى المغربيتين التوأم اللتين أصيبتا في الهجوم المسلح داخل ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة، فارقت الحياة داخل إحدى المستشفيات بإسطنبول.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشقيقة الأخرى للهالكة في حالة جد حرجة، حيث تم وضعها بالعناية المركزة نظرا لخطورة الجراح التي أصيبت بها.
وتجدر الإشارة إلى أن بلاغ لسفارة المغرب بتركيا، أصدر صباح اليوم ، أشار من خلاله بأن ثلاثة مغاربة أصيبوا في الهجوم المسلح على ملهى ليلي معروف بإسطنبول.
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