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مثير.. البيران والملاهي الليلية والكرابة دخْلو فلوس صحيحة في المغرب ليلة رأس السنة

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 15:05 مثير.. البيران والملاهي الليلية والكرابة دخْلو فلوس صحيحة في المغرب ليلة رأس السنة | منوعات
مثير.. البيران والملاهي الليلية والكرابة دخْلو فلوس صحيحة في المغرب ليلة رأس السنة
حطم أصحاب الحانات والملاهي الليلية، بالإضافة إلى بائعي الكحول في الأحياء الشعبية ''الكرابة''، أرقاما قياسية غير مسبوقة، ليلة رأس السنة من حيث المداخيل المادية.

"شوف تيفي"

 حطم أصحاب الحانات والملاهي الليلية، بالإضافة إلى بائعي الكحول في الأحياء الشعبية "الكرابة"، أرقاما قياسية غير مسبوقة، ليلة رأس السنة من حيث المداخيل المادية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من معلومات، فإن الحانات والملاهي الليلية، عرفت منذ حوالي الساعة التاسعة ليلا من مساء أمس السبت، نشاطا متميزا و إقبالا كبيرا للزبناء الذين قرروا الاحتفال بتوديع 2016 واستقبال العام الجديد، وهو الأمر الذي ساهم في حصولها على مبالغ مالية مهمة فاقت كل التوقعات .

وكانت "شوف تيفي" في مواكبتها لأبرز أحداث ليلة رأس السنة بمختلف المدن المغربية، قد كشفت عن تمكن المصالح الأمنية من حجز كمية مهمة من الكحول التي كانت معدة للترويج في مثل هاته المناسبات وخاصة في الأحياء الشعبية.

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملاهي الليلية المداخيل الزبناء ليلة رأس السنة الكحول المدن المغربية

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