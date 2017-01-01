 الشرطة التركية تطارد مفجر الملهى الليلي بإسطنبول بعد التعرف على هوية 21 جثة من أصل 39 ﻿
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الشرطة التركية تطارد مفجر الملهى الليلي بإسطنبول بعد التعرف على هوية 21 جثة من أصل 39

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 14:34 الشرطة التركية تطارد مفجر الملهى الليلي بإسطنبول بعد التعرف على هوية 21 جثة من أصل 39 | دولي
الشرطة التركية تطارد مفجر الملهى الليلي بإسطنبول بعد التعرف على هوية 21 جثة من أصل 39
أكدت شرطة اسطنبول صبيحة يوم الأحد، أن عملية البحث مازالت مستمرة عن مسلح قتل ما لا يقل عن 39 شخصا الكثير منهم أجانب داخل ملهى ليلي مكتظ أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة في هجوم وصفه مسؤولون بأنه عمل

شوف تيفي

أكدت شرطة اسطنبول صبيحة يوم الأحد، أن عملية البحث مازالت مستمرة عن مسلح قتل ما لا يقل عن 39 شخصا الكثير منهم أجانب داخل ملهى ليلي مكتظ أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة في هجوم وصفه مسؤولون بأنه عمل إرهابي.

وقتل المهاجم شرطيا ومدنيا أثناء اقتحامه ملهى رينا الليلي حوالي الساعة الواحدة و الربع بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي قبل أن يفتح النار بشكل عشوائي في الداخل.

وتحدث بعض الشهود عن وجود عدد من المهاجمين لكن السلطات لم تؤكد هذا الأمر، حسب ما أوردته وكالة "رويترز" صباح اليوم.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن هناك 15 أو 16 أجنبيا بين القتلى لكن تم التعرف على هوية 21 جثة فقط حتى الآن، مضيفا أن هناك 69 شخصا في المستشفى بينهم أربعة في حالة خطيرة.

وأفاد "صويلو" للصحفيين "تجرى عملية البحث عن الإرهابي، حيث بدأت الشرطة العمليات ونأمل في الإمساك بالمهاجم قريبا."

ويأتي الهجوم بينما تحاول تركيا التعافي من محاولة انقلاب فاشلة وسلسلة من التفجيرات الدامية في مدن منها اسطنبول والعاصمة أنقرة وألقي باللوم في بعضها على تنظيم الدولة الإسلامية بينما أعلن مسلحون أكراد مسؤوليتهم عن البعض الآخر.

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