عاجل: بعد المغربيات هذه هي الجنسيات العربية لقتلى وجرحى الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول ﻿

كشفت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، بأنه من بين ضحايا الاعتداء الذي نفذه مسلح في ملهى ليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة، مواطنون من عدة بلدان عربية.

"شوف تيفي"



كشفت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، بأنه من بين ضحايا الاعتداء الذي نفذه مسلح في ملهى ليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة، مواطنون من عدة بلدان عربية.

وحسب مجموعة من المواقع الإخبارية العربية فإن مصادر أردنية، أعلنت وفاة 3 أردنيين في الهجوم الإرهابي، كما أعلنت الخارجية التونسية وفاة تونسيين ضمن ضحايا الاعتداء.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصدر مسؤول في اسطنبول، أكد سقوط 5 قتلى سعوديين و9 مصابين، وهو الأمر الذي أكدته القنصلية السعودية العامة في اسطنبول بتركيا.

وتجدر الإشارة إلى ثلاثة مغربيات،تم نقلهن إلى إحدى المستشفيات باسطنبول، عقب إصابتهن في هذا الهجوم المسلح الذي أسقط 39 قتيلا و69 جريح.