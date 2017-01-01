عاجل وانفراد.. شوف تيفي من قلب تركيا: تكشف تفاصيل جديدة وحصرية حول المغربيات المصابات في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها من اسطنبول بأن الهجوم المسلح على ملهى ليلي ليلة رأس السنة، خلف إصابة ثلاثة مغربيات في عقدهن الثاني.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها من اسطنبول بأن الهجوم المسلح على ملهى ليلي ليلة رأس السنة، خلف إصابة ثلاثة مغربيات في عقدهن الثاني.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المغربيات، يتواجدن بإحدى المستشفيات بإسطنبول، وقد تعرضن لإصابات خفيفة، وقد تلقين العلاج اللازم، ومن المنتظر أن يغادرن المستشفى عشية اليوم الأحد.

وأكد المصدر ذاته بأن قنصلية المغرب بإسطنبول، أرسلت فريقا إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على المغربيات المصابات، وجمع معلومات عليهن قبل ربط الاتصال بعائلاتهن.

وأشار ذات المصدر إلى أن المعطيات الأولية المتوفرة حول المغربيات لم تؤكد إن كن مقيمات بتركيا أو مجرد سائحات.

وأوضح مصدر آخر بأن مغربيتان مصابتان في هذا الهجوم هما توأم، ينحدران من مدينة تافراوت ويقطنان بمدينة الدار البيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن هجوما نفذه شخص متنكر في لباس "بابا نويل" على ملهى ليلي بتركيا،خلف مقتل 39 شخاصا، وجرح 69 آخرين.