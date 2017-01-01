 عاجل وانفراد.. شوف تيفي من قلب تركيا: تكشف تفاصيل جديدة وحصرية حول المغربيات المصابات في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..إحداث خلية أزمة بسفارة المغرب في أنقرة وبقنصلية المملكة في اسطنبول بعد الهجوم المسلح على ملهى ليلي | بوليتيك

عاجل..إحداث خلية أزمة بسفارة المغرب في أنقرة وبقنصلية المملكة في اسطنبول بعد الهجوم المسلح على

عاجل.. إرتفاع عدد الضحايا المغاربة في التفجير الإرهابي بالملهى الليلي بإسطنبول | دولي

عاجل.. إرتفاع عدد الضحايا المغاربة في التفجير الإرهابي ''بالملهى الليلي'' بإسطنبول

سفارة أمريكا حذرت تركيا ساعات قبل الهجوم المسلح على الملهى الليلي بإسطنبول | دولي

سفارة أمريكا حذرت تركيا ساعات قبل الهجوم المسلح على الملهى الليلي بإسطنبول

بالفيديو...بعد الريفي:الفنانة المغربية جنات تخرج بتصريح صادم و ناري وتهاجم الفنانين المغاربة.. وها شنو قالت عليهم | ثقافة و فنون

بالفيديو...بعد الريفي:الفنانة المغربية جنات تخرج بتصريح صادم و ناري وتهاجم الفنانين المغاربة.. وها

عاجل و خطير ....بعد تركيا:هجوم إرهابي مسلح على سجن في البحرين.. وها شنو واقع | دولي

عاجل و خطير ....بعد تركيا:هجوم إرهابي مسلح على سجن في البحرين.. وها شنو واقع

نشطاء حقوقيون يتهمون الوردي وبن كيران بعد وفاة حامل بإملشيل في رأس السنة الميلادية | بوليتيك

نشطاء حقوقيون يتهمون الوردي وبن كيران بعد وفاة حامل ''بإملشيل'' في رأس السنة الميلادية

عاجل: بعد الهجوم المسلح على تركيا: مقتل وزير في أول يوم من السنة الجديدة | دولي

عاجل: بعد الهجوم المسلح على تركيا: مقتل وزير في أول يوم من السنة الجديدة

غير سار لمستخدمي الواتساب في أول يوم من السنة الجديدة | مجتمع

غير سار لمستخدمي الواتساب في أول يوم من السنة الجديدة

مثير وبالفيديو.. منفذ هجوم تركيا الدموي تنكر بملابس البابانويل | دولي

مثير وبالفيديو.. منفذ هجوم تركيا الدموي تنكر بملابس البابانويل

2017 سنة الأمل !!!

عاجل وانفراد.. شوف تيفي من قلب تركيا: تكشف تفاصيل جديدة وحصرية حول المغربيات المصابات في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 13:59 عاجل وانفراد.. شوف تيفي من قلب تركيا: تكشف تفاصيل جديدة وحصرية حول المغربيات المصابات في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا | دولي
عاجل وانفراد.. شوف تيفي من قلب تركيا: تكشف تفاصيل جديدة وحصرية حول المغربيات المصابات في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها من اسطنبول بأن الهجوم المسلح على ملهى ليلي ليلة رأس السنة، خلف إصابة ثلاثة مغربيات في عقدهن الثاني.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها من اسطنبول بأن الهجوم المسلح على ملهى ليلي ليلة رأس السنة، خلف إصابة ثلاثة مغربيات في عقدهن الثاني.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المغربيات، يتواجدن بإحدى المستشفيات بإسطنبول، وقد تعرضن لإصابات خفيفة، وقد تلقين العلاج اللازم، ومن المنتظر أن يغادرن المستشفى عشية اليوم الأحد.

وأكد المصدر ذاته بأن قنصلية المغرب بإسطنبول، أرسلت فريقا إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على المغربيات المصابات، وجمع معلومات عليهن قبل ربط الاتصال بعائلاتهن.

وأشار ذات المصدر إلى أن المعطيات الأولية المتوفرة حول المغربيات لم تؤكد إن كن مقيمات بتركيا أو مجرد سائحات.

وأوضح مصدر آخر بأن مغربيتان مصابتان في هذا الهجوم هما توأم، ينحدران من مدينة تافراوت ويقطنان بمدينة الدار البيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن هجوما نفذه شخص متنكر في لباس "بابا نويل" على ملهى ليلي بتركيا،خلف مقتل 39 شخاصا، وجرح 69 آخرين.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي تركيا المعطيات سائحات المستشفى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. إرتفاع عدد الضحايا المغاربة في التفجير الإرهابي بالملهى الليلي بإسطنبول | دولي

عاجل.. إرتفاع عدد الضحايا المغاربة في التفجير الإرهابي ''بالملهى الليلي'' بإسطنبول

سفارة أمريكا حذرت تركيا ساعات قبل الهجوم المسلح على الملهى الليلي بإسطنبول | دولي

سفارة أمريكا حذرت تركيا ساعات قبل الهجوم المسلح على الملهى الليلي بإسطنبول

عاجل و خطير ....بعد تركيا:هجوم إرهابي مسلح على سجن في البحرين.. وها شنو واقع | دولي

عاجل و خطير ....بعد تركيا:هجوم إرهابي مسلح على سجن في البحرين.. وها شنو واقع

عاجل: بعد الهجوم المسلح على تركيا: مقتل وزير في أول يوم من السنة الجديدة | دولي

عاجل: بعد الهجوم المسلح على تركيا: مقتل وزير في أول يوم من السنة الجديدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. العافية شعلات في منزل بسباتة-البيضاء | زووم
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. العافية شعلات في منزل بسباتة-البيضاء

مقدمة الأخبار مريم العوفير تتحدث عن لحظة تأثرها وبكائها الشديد في المباشر | قنوات أخرى

مقدمة الأخبار مريم العوفير تتحدث عن لحظة تأثرها وبكائها الشديد في المباشر

بنات محيحات فمراكش ليلية البوناني: مالنا قاتلين | بــووز

بنات محيحات فمراكش ليلية البوناني: مالنا قاتلين

شاهد فيديو لحظة هجوم مسلح على ملهى ليلي في اسطنبول | قنوات أخرى

شاهد فيديو لحظة هجوم مسلح على ملهى ليلي في اسطنبول

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وانفراد.. شوف تيفي من قلب تركيا: تكشف تفاصيل جديدة وحصرية حول المغربيات المصابات في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا | دولي
منذ 9 دقائق

عاجل وانفراد.. شوف تيفي من قلب تركيا: تكشف تفاصيل جديدة وحصرية حول المغربيات المصابات في الهجوم

عاجل..إحداث خلية أزمة بسفارة المغرب في أنقرة وبقنصلية المملكة في اسطنبول بعد الهجوم المسلح على ملهى ليلي | بوليتيك

عاجل..إحداث خلية أزمة بسفارة المغرب في أنقرة وبقنصلية المملكة في اسطنبول بعد الهجوم المسلح على

عاجل.. إرتفاع عدد الضحايا المغاربة في التفجير الإرهابي بالملهى الليلي بإسطنبول | دولي

عاجل.. إرتفاع عدد الضحايا المغاربة في التفجير الإرهابي ''بالملهى الليلي'' بإسطنبول

سفارة أمريكا حذرت تركيا ساعات قبل الهجوم المسلح على الملهى الليلي بإسطنبول | دولي

سفارة أمريكا حذرت تركيا ساعات قبل الهجوم المسلح على الملهى الليلي بإسطنبول

﻿ ﻿
اليوم 13:23 GMT

عاجل.. إرتفاع عدد الضحايا المغاربة في التفجير الإرهابي ''بالملهى الليلي'' بإسطنبول

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.