عاجل..إحداث خلية أزمة بسفارة المغرب في أنقرة وبقنصلية المملكة في اسطنبول بعد الهجوم المسلح على ملهى ليلي ﻿

"شوف تيفي"+"و م ع"
تم إحداث خلية أزمة بسفارة المغرب في أنقرة وبقنصلية المملكة في اسطنبول، بتنسيق مع السلطات التركية المختصة ، وذلك على خلفية الاعتداء الارهابي الذي استهدف ليلة السبت الأحد ملهى باسطنبول.
وأوضح بلاغ لسفارة المغرب في أنقرة أنه يمكن الاتصال بخلية الأزمة هذه على الأرقام التالية:
- سفارة المغرب بأنقرة 00903124376020/21 و 00905393645106
- قنصلية المغرب باسطنبول 00905373722899 و 00905315186091
وحسب المصدر ذاته ، فقد تم حتى الآن تسجيل إصابة ثلاثة مغاربة بجروح خفيفة يتلقون العلاج بالمستشفى.
وكان ما لا يقل عن 39 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب 69 آخرون بجروح في الاعتداء الذي استهدف الليلة الماضية ملهى بإسطنبول حسب حصيلة جديدة اعلن عنها وزير الداخلية التركي.
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