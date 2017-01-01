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عاجل.. إرتفاع عدد الضحايا المغاربة في التفجير الإرهابي ''بالملهى الليلي'' بإسطنبول

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 13:23 عاجل.. إرتفاع عدد الضحايا المغاربة في التفجير الإرهابي بالملهى الليلي بإسطنبول | دولي
عاجل.. إرتفاع عدد الضحايا المغاربة في التفجير الإرهابي ''بالملهى الليلي'' بإسطنبول
بلغ عدد الضحايا المغاربة بالملهى الليلي بمدينة إسطنبول بتركيا إلى ثلاثة، أصيبوا جراء الإنفجار الإرهابي.

شوف تيفي

بلغ عدد الضحايا المغاربة بالملهى الليلي بمدينة إسطنبول بتركيا إلى ثلاثة، أصيبوا جراء الإنفجار الإرهابي.

وكشفت مصادر متطابقة، أن ثلاثة مغاربة تعرضوا لإصابة خفيفة في الحادث الإرهابي الذي ضرب ملهى ليلي بمدينة إسطنبول، حيث أفادت ذات المصادر أن المغاربة الثلاثة يتلقون العلاجات الضرورية اللازمة، وأن حالة واحدة فقط هي التي مازالت تحت العناية المركزة جراء قوة الإنفجار.

وحسب ذات المصادر، فقد شكلت خلية أزمة بقنصلية المغرب بإسطنبول بتنسيق مع السفارة المغربية بالعاصمة التركية أنقرة للوقوف على وضعية المغاربة الثلاثة.

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إسطنبول تركيا الإنفجار الإرهابي الإسطنبول شوف تيفي

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