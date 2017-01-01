سفارة أمريكا حذرت تركيا ساعات قبل الهجوم المسلح على الملهى الليلي بإسطنبول ﻿

كشف مراسل قناة الغد من إسطنبول، عن توقعات بارتفاع حصيلة قتلى ملهى ''رينا'' الليلي في إسطنبول الذي تعرض لهجوم مسلح و أودى بحياة 39 شخصا في ليلة رأس السنة.

شوف تيفي

كشف مراسل قناة الغد من إسطنبول، عن توقعات بارتفاع حصيلة قتلى ملهى "رينا" الليلي في إسطنبول الذي تعرض لهجوم مسلح و أودى بحياة 39 شخصا في ليلة رأس السنة.

وأكد مراسل "الغد" أن إدارة الملهى تلقت تحذيرات من قبل أجهزة أمنية وحتى من قبل السفارة الأمريكية، بتلقي تهديدات قبل الهجوم، مضيفا أن "الإجراءات كانت قد شددت من قبل عناصر الأمن، لكن على ما يبدو أن الإجراءات لم تكن كافية وتمكن القاتل من الدخول، مؤكدا أن أي جهة رسمية أو إرهابية لم تتبن الهجوم".

من جهة ثانية، أوردت مواقع إعلامية محلية بتركيا، تصريحات لمالك النادي الليلي الذي شهد الهجوم الدامي في إسطنبول، حيث قال إن الاستخبارات الأميركية أبلغتهم بتشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة التي شهدت الهجوم.

وأضافت ذات المصادر، أن الاستخبارات الأميركية قالت لهم "يجب تشديد الإجراءات الأمنية من ناحية البحر، حيث تقع منطقة "أورتاكواي" التي شهدت الحادث على ساحل مضيق البوسفور، وهي من أشهر الأماكن في مدينة إسطنبول.