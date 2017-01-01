بالفيديو...بعد الريفي:الفنانة المغربية جنات تخرج بتصريح صادم و ناري وتهاجم الفنانين المغاربة.. وها شنو قالت عليهم ﻿

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهرت خلاله الفنانة المغربية جنات خلال لقاء صحفي، وهي تهاجم بنبرة لاذعة فنانين مغاربة، لأنهم لم يتمكنوا من فرض وجودهم بمصر.

"شوف تيفي": زينب نمروك



تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهرت خلاله الفنانة المغربية جنات خلال لقاء صحفي، وهي تهاجم بنبرة لاذعة فنانين مغاربة، لأنهم لم يتمكنوا من فرض وجودهم بمصر.



وأوضحت جنات في هذا التصريح المثير للجدل، بأن هناك فنانين مغاربة، يقولون بأنهم متشبثون بلغة وطنهم ولا يمكنهم الغناء إلا باللهجة المغربية، وذلك فقط لأنهم حلوا بمصر وفشلوا في تحقيق نجاح فني في بلاد الكنانة.



وفور تداول هذا التصريح الناري، تفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذا التصريح الصادم ، حيث اعتبر العديد منهم هذه الخرجة الإعلامية للفنانة جنات بالغير موفقة، موضحين بأن الفنانة بهذا التصريح سيعرضها لانتقادات لاذعة من طرف الفنانين المغاربة خصوصا الذين قرروا فعلا البقاء في بلدهم والغناء باللغة المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان محمد الريفي، بدوره سبق وأن خرج بتصريح على إحدى القنوات العربية، وجه من خلالها انتقاذات لاذعة للفنانين المغاربة،وهو الأمر الذي جعل العديد منهم يقرر حينها الرد عليه بطريقته الخاصة ومن بينهم الفنان سعد المجرد وحاتم عمور.