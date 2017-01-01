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عاجل و خطير ....بعد تركيا:هجوم إرهابي مسلح على سجن في البحرين.. وها شنو واقع

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 12:35 عاجل و خطير ....بعد تركيا:هجوم إرهابي مسلح على سجن في البحرين.. وها شنو واقع | دولي
عاجل و خطير ....بعد تركيا:هجوم إرهابي مسلح على سجن في البحرين.. وها شنو واقع
كشف موقع ''سي إن إن'' قبل قليل، أن سجن ''جو'' بالبحرين، شهد اليوم الأحد، هجوما مسلحا، أسفر عن فرار محكومين بقضايا إرهابية.

"شوف تيفي"

كشف موقع "سي إن إن" قبل قليل، أن سجن "جو" بالبحرين، شهد اليوم الأحد، هجوما مسلحا، أسفر عن فرار محكومين بقضايا إرهابية.

وأضح الموقع بأن وزارة الداخلية، قالت في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، أن السجن المذكور تعرض لعمل إرهابي تمثل في هجوم مسلح، وهو ما أسفر عن مقتل شرطي أثناء تصديه للعناصر الإرهابية.

وأكدت الوزارة البحرينية بأن الهجوم، أسفر عن هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تكثّف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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