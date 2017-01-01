نشطاء حقوقيون يتهمون الوردي وبن كيران بعد وفاة حامل ''بإملشيل'' في رأس السنة الميلادية ﻿

عاد الحزن ليخيم من جديد على منطقة ''إملشيل'' مباشرة بعد إعلان نشطاء حقوقيين وفايسبوكيين عن وفاة إمرأة حامل في عقدها الثاني بالمستشفى الإقليمي بالراشيدية الذي يبعد بأزيد من 220 كلم من المركز الصحي

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عاد الحزن ليخيم من جديد على منطقة "إملشيل" مباشرة بعد إعلان نشطاء حقوقيين وفايسبوكيين عن وفاة إمرأة حامل في عقدها الثاني بالمستشفى الإقليمي بالراشيدية الذي يبعد بأزيد من 220 كلم من المركز الصحي إملشيل.

وكشف الناشط الحقوقي بمنطقة إملشيل "محمد اعبابو" عبر تدوينة على حائطه الفايسبوكي عن خبر وفاة إمرأة حامل تدعى "فاطمة"، حيت كتب الحقوقي " ويستمر نزيف موت الحوامل ومعاناة ساكنة املشيل "فاطمة" ضحية قلة الأطر الطبية المتخصصة وانعدام التجهيزات اللازمة "باملشيل".

وأضاف الحقوقي "فاطمة امرأة في عقدها الثاني المنحدرة من قصر ايت اعقوب تحديدا جماعة اموكر دائرة املشيل فارقت الحياة على الساعة التاسعة صباحا يوم أمس السبت في مقبرة حوامل منطقة املشيل بالمستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف تاركة الجنين الذي لن يفرح بحنان أمه ذنبه الوحيد ان أبوه يعيش في "املشيل".

وحمل" اعبابو" "المسؤولية الكاملة الى مندوبية الصحة بميدلت و إدارة المستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف ووزير الصحة ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

هذا، وما زالت معاناة ساكنة منطقة "إملشيل" تتكرر مع حلول كل موسم شتاء، حيث فقدت سيدة في الأيام الماضية، رضيعيها مباشرة بعد وضعها بالمركز الصحي إملشيل، حيث رفض الأب نقلهما نحو المركز الصحي بإملشيل نحو الراشيدية، خوفا على حياة زوجته لبعد المسافة وصعوبة المسالك الطرقية.