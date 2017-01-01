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بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 12:00 عاجل: بعد الهجوم المسلح على تركيا: مقتل وزير في أول يوم من السنة الجديدة | دولي
عاجل: بعد الهجوم المسلح على تركيا: مقتل وزير في أول يوم من السنة الجديدة
أعلنت الشرطة في دولة بوروندي اليوم الأحد، عن مقتل وزير البيئة إيمانويل نيونكورو، عقب هجوم مسلح تعرض له وسط العاصمة بوجمبورا.

"شوف تيفي"

أعلنت الشرطة في دولة بوروندي اليوم الأحد، عن مقتل وزير البيئة إيمانويل نيونكورو، عقب هجوم مسلح تعرض له وسط العاصمة بوجمبورا.

وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية فإن المتحدث باسم الشرطة بيير نكوريكوي،قال أن إيمانويل نيونكورو البالغ قيد حياته 54 عاما، لقي مصرعه عن طريق هجوم مسلح بينما كان في طريقه إلى منزله بالعاصمة بوجمبورا"، مشيرا إلى أنه تم اعتقال سيدة على خلفية هذا الهجوم للاشتباه في تورطها فيه.

وكشفت المصادر ذاتها بأن بوروندي، تعرف أزمة سياسية منذ فوز الرئيس بيير نكورونزيزا بولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت في شهر يوليو 2015.

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