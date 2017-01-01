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غير سار لمستخدمي الواتساب في أول يوم من السنة الجديدة

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 11:30 غير سار لمستخدمي الواتساب في أول يوم من السنة الجديدة | مجتمع
غير سار لمستخدمي الواتساب في أول يوم من السنة الجديدة
كشفت مصادر إعلامية عالمية، اليوم الأحد، بأن عددا كبيرا من مستخدمي تطبيق ''الواتساب'' تفاجئوا بأنهم غير قادرين على استخدامه٬مع حلول الدقيقة الأولى من العام الجديد.

"شوف تيفي"

 كشفت مصادر إعلامية عالمية، اليوم الأحد، بأن عددا كبيرا من مستخدمي تطبيق "الواتساب" تفاجئوا بأنهم غير قادرين على استخدامه٬مع حلول الدقيقة الأولى من العام الجديد.

 وأوضحت المصادر ذاتها بأن السبب هو أن الشركة، قامت بتطوير التطبيق الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص عبر العالم٬ بتكنولوجيا جديدة٬ لا يمكن أن تعمل في بعض الأنواع القديمة من الهواتف.

وأضافت ذات المصادر بأنه وفي حال توقف التطبيق على هذه الهواتف٬ سيكون أصحابها مرغمين على استبدالها بهواتف متطورة٬ لاستخدام الواتساب.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المكلفة بالواتساب، أعلنت بأن ملايين الأجهزة حول العالم لن تكون قادرة على دعم تشغيل التطبيق بالتكنولوجيا الجديد.

 

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