مثير وبالفيديو.. منفذ هجوم تركيا الدموي تنكر بملابس البابانويل ﻿

كشف مقطع فيديو انتشر بالعديد من المواقع العالمية، اليوم الأحد، التقطته كاميرات المراقبة من داخل الملهى الليلي في اسطنبول الذي شهد هجوما مسلحا ليلة الاحتفال برأس السنة، أن أحد المهاجمين،كان

"شوف تيفي"



كشف مقطع فيديو انتشر بالعديد من المواقع العالمية، اليوم الأحد، التقطته كاميرات المراقبة من داخل الملهى الليلي في اسطنبول الذي شهد هجوما مسلحا ليلة الاحتفال برأس السنة، أن أحد المهاجمين،كان متنكرا بملابس "بابا نويل"، قبل أن يقوم بإطلاق النار العشوائي الذي سقط خلاله حوالي 39 قتيلاً و69 جريحاً.



وكان وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، قد أعلن صباح اليوم الأحد، إلى أن الاعتداء الذي استهدف ملهى "رينا" في اسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة، فر بطريقة مثيرة بعد أن قام بتغيير ملابسه،موضحا بأن الأبحاث ما تزال جارية لإلقاء القبض عليه.



وتجدر الإشارة على أن الملهى الذي شهد الهجوم المسلح، يقع وسط اسطنبول بحي "أورتاكوي" وهو أحد الأحياء الراقية في المدينة.