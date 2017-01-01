بن كيران يستنفر الأمانة العامة ''للبيجيدي'' لإعلان تشكيل الحكومة ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران دعا لإجتماع ثاني للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اليوم الأحد لمناقشة تشكيل الحكومة.

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران دعا لإجتماع ثاني للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اليوم الأحد لمناقشة تشكيل الحكومة.



وأفادت ذات المصادر، أن الإجتماع المرتقب للأمانة العامة "للبيجيدي" سيناقش حصرا موضوع تشكيل الحكومة بعد المستجدات التي حملتها لجنة المفاوضات حول تشكيل الحكومة المنبثقة عن المجلس الوطني الإستثنائي لحزب الإستقلال، حيث زار ثلاثة قياديين بحزب الإستقلال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مساء أمس السبت في سرية تامة.



وقالت ذات المصادر، أن إجتماع اليوم للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، سيفصح عن آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات تشكيل الحكومة وعن الأحزاب السياسية التي قد تكون حاضرة في الإئتلاف الحكومي المقبل.