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عاجل:لاعب كرة قدم و صديقته ينجوان من اعتداء الملهى الليلي الإرهابي بتركيا

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 08:19 عاجل:لاعب كرة قدم و صديقته ينجوان من اعتداء الملهى الليلي الإرهابي بتركيا | دولي
عاجل:لاعب كرة قدم و صديقته ينجوان من اعتداء الملهى الليلي الإرهابي بتركيا
روى ناجون من الهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهى ليلي في مدينة اسطنبول، أثناء الاحتفال بعيد رأس السنة، لحظات الرعب والهلع التي عاشوها أثناء الهجوم الدموي.

شوف تيفي:وكالات

روى ناجون من الهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهى ليلي في مدينة اسطنبول، أثناء الاحتفال بعيد رأس السنة، لحظات الرعب والهلع التي عاشوها أثناء الهجوم الدموي.

وعلى عكس ما صرحت به مصادر تركية بأن الاعتداء الإرهابي نفذه شخص واحد، قال ناجون من الهجوم إن أشخاصا كانوا متنكرين بلباس "بابا نويل" فتحوا النار من بنادق "كلاشينكوف" داخل الملهى.

وكتب لاعب كرة القدم صفاء بويداس الذي كان من بين الحاضرين، كتب على صفحته الشخصية في موقع "تويتر": "لم أر من أطلق النار، سمعت صوت الرصاص فسارعت إلى إخراج صديقتي التي لم تستطع الهرب بسرعة كونها كانت تلبس حذاء بكعب عال".

وقد وقع الحادث الذي خلف 39 قتيلا، بينهم 16 أجنبيا، وعشرات الجرحى، في ملهى ليلي في منطقة "بشكتاش" بالقرب من معبر البوسفور في اسطنبول

 

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عاجل:لاعب كرة قدم و صديقته ينجوان من اعتداء الملهى الليلي الإرهابي بتركيا

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