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بالصور .. نجاة سائق بعد انقلاب سيارته بشارع أولاد زيان بالدارالبيضاء ليلة البوناني

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 08:08 بالصور .. نجاة سائق بعد انقلاب سيارته بشارع أولاد زيان بالدارالبيضاء ليلة البوناني | حوادث و حقوق
بالصور .. نجاة سائق بعد انقلاب سيارته بشارع أولاد زيان بالدارالبيضاء ليلة البوناني
نجا سائق سيارة خفيفة من موت محقق، قبل قليل بعد انقلاب السيارة الخفيفة التي كان يسوقها بشارع أولاد زيان مما تسبب له في جروح وإصابات خطيرة.


شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر


نجا سائق سيارة خفيفة من موت محقق، قبل قليل بعد انقلاب السيارة الخفيفة التي كان يسوقها بشارع أولاد زيان مما تسبب له في جروح وإصابات خطيرة.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن سيارة السائق و الذي يرجح أن يكون تحت تأثير الكحول , قد انقلب بسبب السرعة الجنونية التي كان يقود بها السيارة و التي تعرضت لأضرار كبيرة بالقرب من شركة النقل " الغزالة" بشارع أولاد زيان".

و فور علمها بالحادث انتقلت إلى عين المكان عناصر الأمن و سيارة الإسعاف ليتم نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستشفى بوافي لتلقي العلاجات الضرورية.

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أولاد زيان/ بالدارالبيضاء/الغزالة /شوف تيفي

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