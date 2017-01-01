بالصور .. نجاة سائق بعد انقلاب سيارته بشارع أولاد زيان بالدارالبيضاء ليلة البوناني ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
نجا سائق سيارة خفيفة من موت محقق، قبل قليل بعد انقلاب السيارة الخفيفة التي كان يسوقها بشارع أولاد زيان مما تسبب له في جروح وإصابات خطيرة.
و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن سيارة السائق و الذي يرجح أن يكون تحت تأثير الكحول , قد انقلب بسبب السرعة الجنونية التي كان يقود بها السيارة و التي تعرضت لأضرار كبيرة بالقرب من شركة النقل " الغزالة" بشارع أولاد زيان".
و فور علمها بالحادث انتقلت إلى عين المكان عناصر الأمن و سيارة الإسعاف ليتم نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستشفى بوافي لتلقي العلاجات الضرورية.
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