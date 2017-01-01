عاجل:ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي بتركيا إلى 39 قتيلا بينهم 16 أجنبيا ﻿

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي بتركيا إلى39 شخصا وأصيب 40 آخرون بجروح بينهم 16 أجنبي، إثر الهجوم الإرهابي في مدينة اسطنبول التركية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد حسبما قال والي

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ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي بتركيا إلى39 شخصا وأصيب 40 آخرون بجروح بينهم 16 أجنبي، إثر الهجوم الإرهابي في مدينة اسطنبول التركية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد حسبما قال والي اسطنبول .

وأوضح واصب شاهين أن الهجوم نفذ من قبل مسلح واحد.

وأكدت مصادر امنية أن المهاجم قتل الحراس الأمنيين قبل اقتحام الملهى الذي كان يوجد فيه نحو 400 شخص للاحتفال بالسنة الجديدة.

وقال المصدر إن المسلح قام بتغيير خزينة الذخيرة عدة مرات خلال إطلاق النارالعشوائي