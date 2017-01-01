بالصورة.. سكران دخل في وكالة بنكية بطنجة ﻿

اقتحم سائق سيارة رباعية الدفع ليلة السبت-الأحد وكالة بنك الشعبي بشارع الدريسية بمدينة طنجة خلف خسائر مادية جسيمة.

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اقتحم سائق سيارة رباعية الدفع ليلة السبت-الأحد وكالة بنك الشعبي بشارع الدريسية بمدينة طنجة خلف خسائر مادية جسيمة.

وحسب مصادر محلية فإن سائق السيارة كان في حالة سكر طافح، مما جعله يفقد السيطرة على مِقود سيارته ويقتحم الوكالة البنكية.

هذا ولحدود كتابة هذه الأسطر لم تتبين الحالة الصحية لسائق السيارة، كما أنه وبعد وقوع الحادثة حلت إلى عين المكان العناصر الأمنية ورجال الوقاية المدنية من أجل تقديم العلاج للأخير، وفتح محضر في الواقعة.