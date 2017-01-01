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عصابة كيهرسو الطوموبيلات في شارع لالة الياقوت بالبيضاء ليلة البوناني

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 04:14 عصابة كيهرسو الطوموبيلات في شارع لالة الياقوت بالبيضاء ليلة البوناني | حوادث و حقوق
عصابة كيهرسو الطوموبيلات في شارع لالة الياقوت بالبيضاء ليلة البوناني
أقدم ثلاث شباب في العشرينيات من العمر على تحطيم مجموعة من السيارات بشارع لالة الياقوت بالقرب من مقهى لاكوميدي بالبيضاء، بالإضافة إلى سرقة سيدة كان بحوزتها جهاز طابليت وحقيبة يدوية.

شوف تيفي

 

أقدم ثلاث شباب في العشرينيات من العمر على تحطيم مجموعة من السيارات بشارع لالة الياقوت بالقرب من مقهى لاكوميدي بالبيضاء، بالإضافة إلى سرقة سيدة كان بحوزتها جهاز طابليت وحقيبة يدوية.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن المعنيين بالأمر كانوا في حالة سكر طافح مما جعلهم يرتكبون فعلتهم، كما أنهم وعند محاولتهم للهروب تمكنت عناصر الصقور التابعة للشرطة القضائية من إلقاء القبض عليهم ونقلهم إلى الملحقة الأمنية القريبة من شارع لالة الياقوت بمدينة الدار البيضاء.

 

 

 

 

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حوادث وحقوق شارع لالة الياقوت البيضاء

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