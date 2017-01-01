هذا ما وقع لشابين انتحلا صفة رجل أمن وقاما بتصفيد شاب قاصر ليلة البوناني بالبيضاء ﻿

قاما شابين ليلة يوم السبت-الأحد من انتحال صفة رجلي شرطة بمنطقة 11 يناير بالعاصمة الإقتصادية الدارالبيضاء حيث أقدما على إلقاء القبض على قاصر يبلغ من العمر 14 سنة، بعدما أوهماه أنهما من رجال الأمن و

شوف تيفي

قاما شابين ليلة يوم السبت-الأحد من انتحال صفة رجلي شرطة بمنطقة 11 يناير بالعاصمة الإقتصادية الدارالبيضاء حيث أقدما على إلقاء القبض على قاصر يبلغ من العمر 14 سنة، بعدما أوهماه أنهما من رجال الأمن و قاما بتصفيده.

و حسب مصادر أمنية ،حاولا الموقوفان الذين كانا في حالة سكر طافح إدراج القاصر إلى مكان مجهول، حيث ألقت عناصر الأمن الوطني القبض على الشابين وهما في حالة تلبس ليتبين بعد ذلك أن لا علاقة لهما برجال الأمن

وحسب مصدر شوف تيفي فإن الشابين العشرينين تم اقتيادهما إلى الملحقة التابعة لمنطقة 11 يناير من أجل فتح تحقيق في النازلة والتعرف على هويتهما الحقيقية.