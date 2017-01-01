عاجل:أول صورة للمغربيتين التوأم ضحيتي الهجوم على الملهى الليلي بتركيا ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بأولى الصور للتوأم ''نسمة و نسيمة'' اللتين كانتا تتواجدان داخل الملهى الليلي الذي تعرض لاعتداء مسلح باسطنبول التركية ليلة رأس السنة .

شوف تيفي:

توصلت "شوف تيفي" بأولى الصور للتوأم "نسمة و نسيمة" اللتين كانتا تتواجدان داخل الملهى الليلي الذي تعرض لاعتداء مسلح باسطنبول التركية ليلة رأس السنة .

و قد أصيبت في هذا الهجوم "نسمة" التي تم نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة،بينما أصيبت شقيقتها التوأم بجروح خفيفة.

و قتل 35 شخصا على الاقل وأصيب اربعون آخرون بجروح في اعتداء "ارهابي" استهدف ليل السبت الاحد ملهى "لارينا" الليلي المعروف في اسطنبول، وفق ما اعلن حاكم المدينة.

وقال الحاكم فاسيب شاهين اثر الاعتداء "للاسف لقد فقد 35 من مواطنينا حياتهم. واحد من بينهم كان شرطيا. ويتلقى اربعون شخصا العلاج في المستشفيات"، واصفا ما حصل بأنه "اعتداء ارهابي".

وأفاد تلفزيون "إن تي في" التركي أن العديد من الاشخاص قفزوا في البوسفور مذعورين إثر الاعتداء، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل لإنقاذهم من المياه.

ويأتي الهجوم على الملهى الليلي الواقع على الضفة الأوروبية لاسطنبول، بعد تعرض البلاد لسلسلة اعتداءات دموية.