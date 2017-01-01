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عاجل:مغربيتان توأم ضمن ضحايا الهجوم على الملهى الليلي بتركيا و هذا ما وقع لهما

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 02:41 عاجل:مغربيتان توأم ضمن ضحايا الهجوم على الملهى الليلي بتركيا و هذا ما وقع لهما | دولي
عاجل:مغربيتان توأم ضمن ضحايا الهجوم على الملهى الليلي بتركيا و هذا ما وقع لهما
علمت ''شوف تيفي'' من خلال منشور توصلت به اليوم الأحد أن مغربيتان توأم كانتا تتواجدان داخل الملهى الليلي باسطنبول لحظة الهجوم عليه و الذي أوقع 35 قتيلا في حصيلة لا زالت مرشحة للارتفاع.

شوف تيفي:


علمت "شوف تيفي" من خلال منشور توصلت به اليوم الأحد أن مغربيتان توأم كانتا تتواجدان داخل الملهى الليلي باسطنبول لحظة الهجوم عليه و الذي أوقع 35 قتيلا في حصيلة لا زالت مرشحة للارتفاع.

و حسب المنشور ،فإن التوأم "نسمة و نسيمة" لا زالتا داخل الملهى وانقط الاتصال بهما.

و قتل 35 شخصا على الاقل وأصيب اربعون آخرون بجروح في اعتداء "ارهابي" استهدف ليل السبت الاحد ملهى "لارينا" الليلي المعروف في اسطنبول، وفق ما اعلن حاكم المدينة.

وقال الحاكم فاسيب شاهين اثر الاعتداء "للاسف لقد فقد 35 من مواطنينا حياتهم. واحد من بينهم كان شرطيا. ويتلقى اربعون شخصا العلاج في المستشفيات"، واصفا ما حصل بأنه "اعتداء ارهابي".

وأفاد تلفزيون "إن تي في" التركي أن العديد من الاشخاص قفزوا في البوسفور مذعورين إثر الاعتداء، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل لإنقاذهم من المياه.

ويأتي الهجوم على الملهى الليلي الواقع على الضفة الأوروبية لاسطنبول، بعد تعرض البلاد لسلسلة اعتداءات دموية.

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عاجل:مغربيتان توأم ضمن ضحايا الهجوم على الملهى الليلي بتركيا و هذا ما وقع لهما

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