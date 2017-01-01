عاجل:ضابط شرطة في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا والناجين يقفزون في البوسفور ﻿

أكدت الشرطة التركية أن ضابط شرطة كان من بين ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بمدينة إسطنبول التركية، كما أن بعض من الناجين من الهجوم الإرهابي ألقوا بأنفسهم على البوسفور مذعورين إثر الإعتداء،

شوف تيفي

أكدت الشرطة التركية أن ضابط شرطة كان من بين ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بمدينة إسطنبول التركية، كما أن بعض من الناجين من الهجوم الإرهابي ألقوا بأنفسهم على البوسفور مذعورين إثر الإعتداء، مشيرا إلى أن هناك جهودا تُبذل في هاته الأثناء من أجل إنقادهم وإخراجهم من المياه.

هذا وقد أسفر هذا الهجوم الذي قام به مسلحون كانوا يرتدون ملابس بابا نويل عن مقتل حوالي 35 شخصا وإصابة 40 أخرين بجروح خطيرة.

جدير بالذكر أنه بعد حدوث الإعتداء المسلح، حلت بعين المكان العناصر الأمنية مرفوقين بالوقاية المدنية من أجل نقل الجرحى إلى المستشفى من أجل العلاجات الضرورية.