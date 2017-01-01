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بالفيديو..مقرقب مسلح حيح على البوليس في فاس..وها شنو وقع

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 01:52 بالفيديو..مقرقب مسلح حيح على البوليس في فاس..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
بالفيديو..مقرقب مسلح حيح على البوليس في فاس..وها شنو وقع
تمكن رجال الأمن بمدينة فاس، قبل قليل،من إيقاف شخص في حالة تخدير نتيجة تناول أقراص مهلوسة ''القرقوبي'' وبحوزته أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

"شوف تيفي"



تمكن رجال الأمن بمدينة فاس، قبل قليل،من إيقاف شخص في حالة تخدير نتيجة تناول أقراص مهلوسة "القرقوبي" وبحوزته أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الموقوف، وفور أيقافه، انهال بالسب والقذف على رجال الأمن، الذين أحكموا السيطرة عليه واقتادوه للدائرة الأمنية من أجل التحقيق معه.

وأظهر مقطع فيديو،من تصوير كاميرا "شوف تيفي"، اللحظات التي تم فيها إيقاف المعني بالأمر الذي بدا في حالة تخدير جد متقدمة.

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