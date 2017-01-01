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منفذو الهجوم المسلح على ملهى باسطنبول ارتدوا ملابس ''البابانويل''

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 01:36 منفذو الهجوم المسلح على ملهى باسطنبول ارتدوا ملابس البابانويل | دولي
منفذو الهجوم المسلح على ملهى باسطنبول ارتدوا ملابس ''البابانويل''
أفادت وسائل إعلام تركية، على أن منفذي الهجوم المسلح على ملهى ليلي بمنطقة ''أورتاكوي'' بمدينة إسطنبول ليلة اليوم السبت كانوا يرتدون ملابس « سانتا كلوز- بابا نويل ».

شوف تيفي

 

أفادت وسائل إعلام تركية، على أن منفذي الهجوم المسلح على ملهى ليلي بمنطقة "أورتاكوي" بمدينة إسطنبول ليلة اليوم السبت كانوا يرتدون ملابس « سانتا كلوز- بابا نويل ».

وأسفر هذا الهجوم المسلح عن مقتل أزيد من 30 شخصا، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.


 

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دولي منفذي الهجوم المسلح اسطنبول ملابس بابانويل شوف تيفي

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