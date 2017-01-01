منفذو الهجوم المسلح على ملهى باسطنبول ارتدوا ملابس ''البابانويل'' ﻿

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أفادت وسائل إعلام تركية، على أن منفذي الهجوم المسلح على ملهى ليلي بمنطقة "أورتاكوي" بمدينة إسطنبول ليلة اليوم السبت كانوا يرتدون ملابس « سانتا كلوز- بابا نويل ».
وأسفر هذا الهجوم المسلح عن مقتل أزيد من 30 شخصا، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
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